„Lauku sētā” šogad jauni noteikumi: sacensība norit starp sešiem puišiem un sešām meitenēm. Šovā piedalās: Jānis Paass (26) no Rīgas, Normunds Sakovičs (27) no Aizkraukles, Kristaps Priedītis (34) no Kalnienas, Intars Sarmulis (30) no Tirzas pagasta, Egīls Mūrnieks (29) no Siguldas, Matīss Gredzens (26) no Ventspils, Eva Savicka (37) no Bauskas, Dace Damberga (27) no Lēdurgas, Elīna Lapiņa (35) no Lielvārdes, Vita Taube (31) no Rīgas, Laura Makare (23) no Skujenes pagasta un Inese Dravoļina (29) no Kākciema.



Jau pirmajā šova sērijā atklājās mutīgākie, prasīgākie, čaklākie, kā arī slinkākie dalībnieki. Sieviešu komandā šefību uzņēmās gados vecākā no visām – Eva Savicka, bet kungiem savu slinko dabu parādīja modelis Jānis Paass, kurš pašā darbīgākajā dienas stundā nolēma aiziet pagulēt.

Šogad „Lauku sētā” saimnieko jautra, jestra un arī ļoti stingra saimniece Sarmīte Kukaine – Oleksāne no Ropažu pagasta. Viņas saimniecībā gaidāma uzpošanas nedēļa, traktora atjaunošana, krāsošana un koka ripu bruģa likšana pie namdurvīm. Tāpat arī būs zaļumballe ar dziesmām, dejām, kā arī pliko skrējiens un mīlasstāsti.