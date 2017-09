Jauniestudējumu novērtēt ieradās daudzi sabiedrībā pazīstami ļaudis – producente un aktrise Leonarda Ķestere, bijušais finanšu, aizsardzības un zemkopības ministrs Atis Slakteris, mākslinieki Kaspars un Kristaps Zariņš, politiķe Solvita Āboltiņa, Dzintaru koncertzāles direktors Guntars Ķirsis, maestro Raimonds Pauls, publicists Ilmārs Šlāpins, Latvijas Nacionālā teātra direktors Ojārs Rubenis, eksprezidenra Valda Zatlera kundze Lilija Zatlere, finanšu ministre Dana Reizniece – Ozola un daudzi citi.

Traģikomēdija “Svinības” ir par to, ka lielas un bagātas ģimenes patriarhs Helge svin savu apaļo dzimšanas dienu, un visi radi, draugi un kolēģi ir ieradušies, lai godinātu šo īpašo cilvēku. Tiek teiktas daudzas un slavinošas runas. Un arī kāds no Helges dēliem izlemj, ka vairs nevar un negrib klusēt. Ir jānolaiž asinis, lai varētu brīvi elpot. Ģimenes trillerī farss mijas ar traģēdiju, emocijām virpuļojot no klusa nolieguma līdz šokējošam apstulbumam un atpakaļ līdz nevērīgai bezrūpībai. Svinību apreibumā tiek izcīnīta vētraina cīņa ar un par patiesību.

Luga „Svinības” tapusi pēc scenārija filmai „Festen” („Svinības”, 1998, režisors Tomass Vinterbergs), kura ir pirmā filma, kas radīta pēc dāņu kino režisoru izstrādātā „Dogma 95” manifesta. Filmas scenārija adaptācijas autors ir Bo Hr. Hansens, skatuves versijas autors ir Aleksandrs Morfovs, un režisora Aleksandra Morfova pārsteidzoši radošā pasaule un oriģinālā teātra valoda iezīmē spilgtu krāsu Dailes teātra repertuārā – viņa iestudētās izrādes „Finita la comedia!” un „Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu” pulcējušas plašu skatītāju loku, smīdinot caur asarām un aizraujot ar emocijām.

Izrādē spēlē aktieri Ģirts Ķesteris (Helge), Indra Briķe (Else, viņa sieva), Artūrs Skrastiņš (Kristians, Helges dēls), Rēzija Kalniņa (Helēne, Helges meita), Lauris Dzelzītis (Mikaēls, Helges dēls), Ilze Ķuzule-Skrastiņa (Mette, Mikaēla sieva), Kristīne Nevarauska (Pija, oficiante), Aminata Grieta Diarra (Umaima Gbatokai), Dainis Gaidelis (Helmuts, vakara vadītājs), Artis Robežnieks (Kims, šefpavārs), Lauris Subatnieks (Larss), Āris Rozentāls (Vectēvs), Lidija Pupure (Vecāmāte), Juris Bartkevičs (Leifs, Helges biznesa partneris), Ieva Florence (Leifa sieva), Mārtiņš Upenieks (Pouls, Leifa dēls), Lelde Dreimane (Mišela, oficiante) un Edijs Zalaks (Bents, Helges biznesa partneris), kā arī Rūta Hasnere, Annika Auziņa, Raivis Mediss (Oficianti). Piedalās arī mūziķi Gints Žilinskis (taustiņinstrumenti), Bruno Priekulis (bass) un Tālis Gžibovskis (sitaminstrumenti).

