Leģendārais aktieris šobrīd ir hospitalizēts, taču, kā medijiem paudis viņa dēls Andrejs, tēvs būšot slimnīcā vien nedēļu, ne ilgāk.

Karačencova talanta pielūdzēji noraizējušies par leģendārā aktiera veselības. Februārī viņš kopā ar savu sievu Ludmilu Porginu iekļuva autoavārijā, taču traumas abiem nebija smagas. Par avārijā vainīgo atzina pašu Porginu, kura bija sēdusies pie stūres pēc tam, kad malkojusi šampanieti. Par to aktrisei atņēma autovadītāja tiesības.

Jau pirms avārijas ārsti Karačencova plaušās atrada nelāgu audzēju. Vēlāk veiktās pārbaudes metastāzes neuzrādīja. Pēc tam aktieris devies ārstēties uz Vāciju un, kā ziņo "Komsomoļskaja pravda", juties normāli.

Aktiera dēls, advokāts Andrejs Karačencovs pavēstīja, ka tēvs arī šobrīd jūtas tikpat labi kā pirms sešiem mēnešiem: "Viņa stāvoklis ir normāls, stabils," sacīja dēls.

Skatījies nāvei acīs

Pirms 12 gadiem Karačencovs cieta smagā avārijā, pēc kuras nonāca komā, kur pavadīja apmēram mēnesi. Pirms trim gadiem viņš izkāpa no ratiņlkrēsla un sācis staigāt pats, 2014.gadā rakstīja Kasjauns.lv. Tas noticis viņa 70.jubilejas priekšvakarā.

Visus šos gadus Nikolajs Karačencovs pārvietojās ratiņkrēslā, par viņu dienu un nakti rūpējās sieva Ludmila Porgina. Aktieris, cik līdzekļi ļāva, regulāri ārstējās ārpus Krievijas, piemēram, Ķīnā, Izraēlā un arī Latvijā, kur, piemēram, aizvadītajā vasarā izgāja rehabilitācijas kursu sanatorijā Jaunķemeri.

Toreiz Ludmila Porgina stāstīja:

Kaut arī ar kruķu palīdzību, taču viņš staigā. “Mums bija ļoti smags periods, kad Kostja sāka slāpt, nespēja elpot. Un tad mums palīdzēja Ķīna un tās Austrumu medicīna. Mēs trīs mēnešus ārstējāmies, dzērām dažādus ārstnieciskos augus, izgājām adatu terapijas... Tā tika nostiprināta Kostjas veselība un palielināta viņa smadzeņu darbības jauda tik ļoti, ka ne tikai spējām uzlabot viņa rokas kustības, bet arī nu viņš var pats staigāt!” nesen intervijā Krievijas izdevumam “Super.ru” atklāja Karačencova dzīvesbiedre, sakot: “Tas ir pats galvenais – mums ir lielisks noskaņojums, mums atkal gribas ceļot. Ja agrāk tās bija lielas problēmas, tad tagad septiņu stundu lidojums - tas ir nieks.”

Viņa gan uzsver, ka uz brīnumu – pilnīgu aktiera atveseļošanos – nav ko cerēt. Taču uz to, ka viņas vīrs nu var priecāties par dzīvi, gan. “Es neceļu sev sapņu pilis par to, ka viņš kādreiz vēl varētu iziet uz skatuves. Es vienkārši gribu, lai viņš atkal dzīvotu, priecātos, izjustu šo dzīvi, baudītu to, smietos un raudātu, skatītos kino, mīlētu savus mazbērnus,” cer Ludmila Porgina.

Viņa neslēpj, ka Karačencova ārstēšana ir ļoti dārga: “Ārstēšanās Krievijā mums ir bez maksas, taču ar to nepietiek. Ārstēšanās Ķīnā vien izmaksāja 70 000 ASV dolārus, bet viena diena Izraēlas klīnikā maksā tūkstoti. Bet mēs tur uzturējāmies mēnešiem...”