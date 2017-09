20. septembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1925. gadā Džemma Skulme - gleznotāja.

1938. gadā Guntis Bērziņš - politiķis.

1939. gadā Aina Ulmane - bijušā LR prezidenta Gunta Ulmaņa sieva.

1953. gadā Mirdza Zīvere - dziedātāja un producente.

1967. gadā Zanda Štrausa - aktrise.

1979. gadā Jolanta Dukure - bijusī vieglatlēte, soļotāja, vairāku olimpisko spēļu dalībniece.

Jubilāri pasaulē

1778. gadā Fabians Gotlībs fon Belingshauzens - Krievijas impērijas jūras kara virsnieks un ceļotājs (miris 1852.gadā).

1934. gadā Sofija Lorēna - itāļu aktrise.

1956. gadā Gerijs Kouls - amerikāņu aktieris.

1967. gadā Kirstena Džonstona - amerikāņu aktrise.

1975. gadā Āzija Ardžento - itāļu aktrise.

1975. gadā Huans Pablo Montoija - kolumbiešu autosportists.

Notikumi Latvijā

1856. gadā Bavārijas aldaris J. Dauders Rīgā nodibina alus darītavu "Waldschlosshen". 1937.gadā, apvienojoties šim uzņēmumam, AS "Iļģuciema alus darītava" un AS "Tanheizem", tiek izveidota valsts akciju sabiedrība "Aldaris", tādējādi izveidojot modernāko alus darītavu Baltijas valstīs un vienīgo alus darītavu Latvijā ar automātiskām pudeļu mazgāšanas un pildīšanas iekārtām.

1956. gadā pabeidz celt vienu no tiltiem pār Daugavu - Akmens tiltu. Svinīgi to atklāja 1957.gadā un līdz 1992.gadam tā nosaukums bija Oktobra tilts. Kopējais tilta garums ir 503 metri un platums 27,6 metri.

1971. gadā uz vairāku rūpnīcu bāzes izveido ražotāju apvienību "Alfa", kurā līdz pat 1991.gadam strādāja 12 000 strādnieku. "Alfā" ražoja tranzistorus, pusvadītāja diodes un dažādas integrālās shēmas. Pārsvarā "Alfas" ražotos izstrādājumus izmantoja lidmašīnām un kosmosa tehnikas tālākai ražošanai.

1998. gadā Valsts prezidents Guntis Ulmanis oficiālā vizītē apmeklē Ņujorku, kur piedalās ANO Ģenerālās asamblejas 53.sesijā un tiekas ar Amerikas Savienoto Valstu valsts sekretāri Madelēnu Olbraitu.

2003. gadā Latvijā notiek tautas nobalsošana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā (ES). Par Latvijas dalību ES nobalso 676 700 jeb 66,97% balsotāju, pret - 325 980 jeb 32,26% balsotāju. Tautas nobalsošanā piedalās 71,49% vēlētāju.

2003. gadā Latvijas Pirmās partijas priekšsēdētājs Ēriks Jēkabsons aicina valdības vadībā nomainīt partijas "Jaunais laiks" līderi, premjeru Einaru Repši, norādot, ka Latvija atrodas diktatūras režīma priekšvakarā, un vienīgā iespēja, kā glābt no tā valsti, ir valdības vadītāja nomaiņa. 2004. gada

2004. gadā tirdzniecības centrā "Alfa" tiek atklāts pirmais Rīgas pašvaldības uzstādītais brīvpieejas interneta kiosks, kas sniedz iespēju jebkuram interesentam bez maksas aplūkot visus Latvijas interneta resursus.

Notikumi pasaulē

1187. gadā Saladina karaspēks uzsāk Jeruzalemes aplenkumu.

1519. gadā Ferdinands Magelāns ar apmēram 270 vīru komandu uzsāk savu ekspedīciju, lai apkuģotu pasauli.

1633. gadā Inkvizīcija sāk tiesāt Galileo Galileju par viņa apgalvojumiem, ka Zeme riņķo ap Sauli.

1854. gadā Almas kaujā britu un franču armija Krimā pieveic Krievijas karaspēku.

1870. gadā Bersaljēri spēki ieiet Romā, pabeidzot Itālijas apvienošanu.

1891. gadā Masačūsetsas štatā ASV prezentē pirmo ar benzīnu darbināmo automašīnu.

1928. gadā par Itālijas augstāko likumdošanas instanci kļūst Lielā Fašistiskā padome.

1946. gadā notiek pirmais Kannu filmu festivāls.

1969. gadā Džons Lenons pamet grupu "The Beatles", bet piekrīt nepaziņot par to publiski, kamēr grupa risina sarunas par ieraksta līgumu.

1970. gadā Padomju kosmiskā zonde "Luna 16" nosēžas uz Mēness un savāc planētas augsnes paraugus.

1973. gadā Billija Džīna Kinga par "dzimumu cīņu" iesauktā tenisa mačā Hjūstonā pieveic Bobiju Rigsu.

1975. gadā Deivids Bovijs ar dziesmu "Fame" pirmo reizi sasniedz topu tabulu virsotnes.

2000. gadā Brodvejā notiek pēdējais mūzikla "Cats" uzvedums.

2011. gadā ASV oficiāli tiek atcelts aizliegums atklātiem homoseksuāļiem dienēt Savienoto Valstu armijā.