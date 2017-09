Kamēr Rolands Zagorskis gatavo savu izrādi Latvijas valsts simtgadei, viņš ir sašutis par Latvijas teātros redzamo un stāsta par izrādi, pēc kuras skatīšanās viņam kļuvis nelabi. (Foto: Izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīvs)

„52 gadus esmu bijis uz skatuves, izbraukājis visu pasauli un tik daudz savā mūžā redzējis... Esmu bijis eksperts “Lielā Kristapa” izvērtēšanas grupā, kurā nosaka, kuras filmas nominēt. Esmu bijis teātrī, kino iekšā līdz ausīm. Lielākā bēda ir tā, ka šodienas kino un teātros uzteicamā ir tik maz, ka, kamēr izej cauri tiem mēsliem un diletantu kaudzēm, jau paliek nelabi,” savu viedokli par teātra un kino pasauli pauž Rolands Zagorskis.

Viņš kā piemēru min izrādi, pēc kuras kļuvis pat nelabi. „Nacionālajā teātrī redzēju Krievijas režisora Kirila Serebreņņikova izrādi “Tuvā pilsēta”. Saprotams, izrādei ir jāpārsteidz, bet pārsteigt ar to, ka parāda kaut kādas piecas vīriešu pip.... Ar to tu šodien vairs nevienu nepārsteigsi. Ja es gribu to visu redzēt, ieslēdzu pasaules pornogrāfiju, un tas ir desmit reižu interesantāk. Redziet, Maiju Doveiku viņš izģērbt nevar, skaistu sievieti, jo viņa neatļauj. Režisors saprot, ka tas ir morāles kritērijs, bet rādīt vīriešu orgānus, kuri bija pabriesmīgi, – to var.

Izrādēm vajag likt domāt, saprast savas dzīves jēgu, nevis rādīt suņu dzimumaktus uz skatuves. Tas bija briesmīgi. Tik daudz izvēmos, ka šī izrāde palika atmiņā,” pukojas Zagorskis, piebilstot: „Bēdīgi ir tas, ka valsts dotē visus šos teātrus. Teātris paņem valsts naudu un rāda, ko grib. Tu taisi sū... un saņem tos sū... atpakaļ. It kā viss notiek, bet tas notiek par nodokļu maksātāju naudu. Tas attiecas uz visiem dotētiem teātriem.

Man ir žēl, ka nevaru aiziet uz normālu teātra izrādi. Kur ir Arnolda Liniņa vai Ādolfa Šapiro izrādes? Vienīgais, kas palicis, ir izrāde “Skroderdienas Silmačos”, ko spēlē katru gadu visās malu malās. Tā ir tautas tupība,” žurnālam “Kas Jauns” nosaka Zagorskis.

Kirils Serebreņņikovs

Kirils Serebreņņikovs komēdijas "Tuvā pilsēta" iestudējuma Latvijas Nacionālajā teātrī pirmizrādē. (Foto: LETA)



Kirils Serebreņņikovs ir režisors no Krievijas, kurš šobrīd dzimtenē kritis valdošās varas nežēlastībā. Viņš tiek apsūdzēts par krāpšanu īpaši lielā apjomā, un viņam tiesa piemērojusi mājas arestu, atļaujot tikai katru dienu doties divu stundu garā pastaigā ārpus mājas. Pats režisors apsūdzības noraida, nodēvējot tās par „absurdām un neiespējamām”.

Serebreņņikovs ir talantīgs mākslinieks, režisors ar pasaules vārdu. Augusta sākumā Kirils, kurš pēdējos gados vairākas izrādes iestudējis arī Latvijā, kļuva par prestižās Eiropas prēmijas “Jaunā teātra realitāte” laureātu.