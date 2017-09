16. septembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1939. gadā Edīte Pauls - Vīgnere - tekstilmāksliniece, komponista Raimonda Paula māsa.

1951. gadā Linards Muciņš - jurists.

1962. gadā Aldis Grunde - trompetists.

1969. gadā Andris Akmentiņš - dzejnieks.

1976. gadā Aleksandrs Ņiživijs – KHL komandas “Dinamo Rīga” galvenais trenera asistents.

1986. gadā Pēteris Lapiņš - Liepājas Teātra aktieris.

Jubilāri pasaulē

1098. gadā Bingenas Hildegarde - vācu zinātniece, pirmā zināmā komponiste (mirusi 1179.gadā).

1745. gadā Mihails Kutuzovs - Krievijas feldmaršals (miris 1813.gadā).

1925. gadā B.B.Kings - amerikāņu mūziķis (miris 2015.g.).

1948. gadā Rons Blērs - amerikāņu basģitārists ("Tom Petty and the Heartbreakers").

1956. gadā Deivids Koperfīlds - amerikāņu iluzionists.

1956. gadā Mikijs Rurks - amerikāņu aktieris.

1958. gadā Dženifera Tillija - amerikāņu aktrise.

1961. gadā Bilinda Bačere - britu dziedātāja ("My Bloody Valentine").

1963. gadā Ričards Noels Markss - amerikāņu dziedātājs.

1968. gadā Marks Entonijs - amerikāņu dziedātājs.

1984. gadā Keitija Melua - britu dziedātāja.

1985. gadā Medelina Zima - amerikāņu aktrise ("Californication").

Notikumi Latvijā

1988. gadā tiek atjaunota Latvijas Ārstu biedrības darbība.

1999. gadā prāmis "Rusj", kas vienīgais kursēja līnijā Rīga-Stokholma, ar Stokholmas apgabaltiesas lēmumu tiek arestēts Stokholmas ostā. Prāmis tiek arestēts, jo firma "Ferry Serviss", kas nodrošināja prāmja satiksmi, ir parādā "Rusj" apkalpei USD 254 000.

1999. gadā Rīgā Latvijas Studentu apvienība rīko Latvijas studentu protesta gājienu, lai apliecinātu atbalstu valsts finansētai augstākajai izglītībai.

2006. gadā Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga paziņo, ka ir gatava kandidēt uz ANO ģenerālsekretāra amatu. Tomēr viņa neguva pārliecinošu atbalstu neoficiālajos balsojumos, kā arī saņēma noraidījumu no divām Drošības padomes pastāvīgajām valstīm - Krievijas un Ķīnas.

2008. gadā Latvijas hokeja kluba Rīgas "Dinamo" vārtsargs Edgars Masaļskis naktī uz 16.septembri Vecrīgā cieš incidentā uz ielas un gūst smagu kājas traumu.

Notikumi pasaulē

1597. gadā korejieši nosūta 12 karakuģu floti pretī 133 iebrūkošajiem Japānas kuģiem. Jūras kaujā tiek nogremdēts 31 japāņu kuģis, piespiežot iebrucējus atkāpties.

1812. gadā cīņā pret Napoleona armiju krievi naktī sarīko virkni ugunsgrēku Maskavā un dažu dienu laikā pilsēta pilnībā nodeg.

1908. gadā tiek dibināta kompānija "General Motors".

1940. gadā ASV prezidents Frenklins Rūzvelts paraksta likumu, ieviešot obligāto militāro dienestu visiem vīriešiem vecumā no 21 līdz 35 gadiem.

1941. gadā bažās, ka ar naftu bagātās Persijas šahs Reza Pahlavi gatavojas kļūt par nacistiskās Vācijas sabiedroto, Lielbritānija un PSRS okupē Irānu un piespiež šahu atkāpties un varu nodot savam dēlam Mohammadam Rezam Pahlavi.

1955. gadā no amata tiek gāzts Argentīnas prezidents Huans Perons.

1966. gadā Ņujorkas Linkolna centrā tiek atklāta "Metropolitan Opera House".

1976. gadā armēņu peldētājs, trīspadsmitkārtējais Eiropas čempions Šavaršs Karapetjans varonīgi izglābj 20 cilvēku dzīvības, kad trolejbuss iegāžas Erevānas ūdenskrātuvē. Pats Karapetjans pēc sava varoņdarba 45 dienas pavada bezsamaņā.

1976. gadā ASV Episkopālā baznīca apstiprina sieviešu priesteru un bīskapu ordināciju.

1978. gadā Zemestrīcē Irānā iet bojā apmēram 25 000 cilvēku.

1984. gadā telekanālā NBC notiek seriāla "Miami Vice" pirmizrāde.

1986. gadā traģiskā ugunsgrēkā zelta raktuvēs Dienvidāfrikas Republikā iet bojā vismaz 177 cilvēki.

1987. gadā tiek parakstīts Monreālas protokols, lai novērstu ozona slāņa turpmāku samazināšanos.

2004. gadā viesuļvētra "Aivens" sasniedz Meksikas līča piekrasti, kļūstot par vēsturē trešos lielākos postījumus ASV nodarījušo viesuļvētru.