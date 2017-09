Jubilāri Latvijā

1908. gadā Alfreds Vinters - latviešu deju mūzikas un šlāgeru komponists (miris 1976.gada 23.oktobrī).

1934. gadā Jāzeps Pīgoznis - gleznotājs (miris 2014.gada 28.maijā).

1953. gadā Uldis Līkops - Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs.

1958. gadā Inese Zandere - rakstniece un bērnu grāmatu izdevēja.

1965. gadā Juta Policja - māksliniece.

Jubilāri pasaulē

1254. gadā Marko Polo - itāļu ceļotājs (miris 1324.gadā).

1789. gadā Džeimss Fenimors Kūpers - amerikāņu rakstnieks (miris 1851.gadā).

1890. gadā Agata Kristi - angļu kriminālromānu rakstniece (mirusi 1976.gadā).

1894. gadā Žans Renuārs - franču kino režisors (miris 1979.gadā).

1946. gadā Olivers Stouns - amerikāņu kino režisors.

1946. gadā Tomijs Lī Džonss - amerikāņu aktieris.

1972. gadā Letīsija - Spānijas princese.

1976. gadā Pols Tomsons - skotu bundzinieks, ("Franz Ferdinand").

1977. gadā Sofija Dāla - britu supermodele.

1984. gadā Harijs - Velsas princis.

Notikumi Latvijā

1986. gadā Jūrmalā notiek PSRS un ASV sabiedrības pārstāvju tikšanās - Čatovskas konference. To samērā plaši atreferē masu informācijas līdzekļi. ASV prezdidenta vecākais konsultants Padomju Savienības jautājumos Džeks Metloks paziņo, ka ASV joprojām neatzīst Latvijas inkorporāciju Padomju Savienībā.

1998. gadā Ministru kabinets, pamatojoties uz Saeimas 1998.gada 10.septembra paziņojumu, izsludina ārkārtas situāciju Latvijas laukos saistībā ar ražas novākšanai īpaši nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Valdība uzdod Zemkopības, Finanšu, Ekonomikas un Ārlietu ministrijām atbilstoši starpvalstu līgumiem izstrādāt kārtību, kādā veicami neatliekami pasākumi iekšējā tirgus aizsardzībai attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes produkciju.

2003. gadā pie Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Vecrīgā notiek Latvijas Studentu apvienības organizēts studentu mītiņš "Eiropā gribu dzīvot kā Eiropā", kurā tiek norādīts uz studentu sociālajām problēmām un prasīts lielāks valsts atbalsts studējošajiem.

Notikumi pasaulē

1616. gadā Itālijas pilsētā Fraskati tiek atvērta Eiropas pirmā publiskā skola.

1749. gadā Plutons atstāj Neptūna orbītu, līdz 1979.gadam kļūstot par visattālāko planētu no Zemes, liecina matemātiski aprēķini.

1821. gadā Kostarika, Salvadora, Gvatemala un Hondurasa vienoti pasludina neatkarību no Spānijas.

1835. gadā britu kuģis "HMS Beagle", uz kura klāja atrodas dabas pētnieks Čārlzs Dārvins, sasniedz Galapagu salas.

1916. gadā kaujas tanki pirmo reizi piedalās militārā operācijā, sabiedroto spēku ofensīvā pret Vāciju Sommes kaujā.

1917. gadā iznāk žurnāla "Forbes" pirmais numurs.

1935. gadā Nacisti Vācijā ievieš Nirnbergas likumus, uzsākot vardarbīgu reliģisku un rasu grupu vajāšanu. Šie likumi atņem pilsonību Vācijas ebrejiem.

1935. gadā Nacistiskā Vācija apstiprina jauno valsts karogu ar svastiku.

1940. gadā ar britu karalisko gaisa spēku uzvaru pār "Luftwaffe" noslēdzas Otrā pasaules kara kauja par Lielbritāniju.

1954. gadā tiek nofilmēta leģendārā filmas "The Seven Year Itch" epizode, kurā Merilinas Monro kleitu paceļ gaisā pūsma no pazemes ventilācijas lūkas.

1955. gadā Parīzē iznāk Vladimirs Nabokova romāns "Lolita" angļu valodā. Nabokovs grāmatu sākumā sarakstīja angļu valodā un vēlāk pats pārtulkoja krievu valodā. Krievu valodas versija tika izdota 1967.gadā Ņujorkā.

1962. gadā Padomju kuģis "Poltava" dodas Kubas virzienā, aizsākot Kubas raķešu krīzi starp PSRS un ASV.

1964. gadā Lielbritānijā iznāk pirmais tabloīda "The Sun" numurs, kas stājas "Daily Herald" vietā. Šobrīd "The Sun" ir vislasītākais laikraksts Lielbritānijā.

1966. gadā tiek palaista padomju "Zonde 5", kas kļūst par pirmo kosmosa kuģi, kas aplidojis Mēnesi un atgriezies Zemes atmosfērā.

1982. gadā iznāk laikraksta "USA Today" pirmais numurs.

1997. gadā tiek dibināta ASV interneta kompānija "Google Inc.", kad tiek reģistrēts domēns "google.com".

2001. gadā ASV prezidents Džordžs Bušs pirmo reizi paziņo, ka Savienotās Valstis ir "karastāvoklī", kā galveno aizdomās turēto 11. septembra terora aktu sarīkošanā nosaucot Saūda Arābijā dzimušo Osamu bin Ladenu.

2004. gadā Nacionālās Hokeja līgas (NHL) komisārs Gerijs Betmens izsludina lokautu un NHL galvenā biroja darbības pārtraukšanu.

2008. gadā ASV investīciju banka "Lehman Brothers" iesniedz bankrota pieteikumu, izraisot arī citu finanšu kompāniju sabrukumu visā pasaulē un veicinot globālās ekonomikas nokļūšanu smagākajā recesijas periodā kopš Otrā pasaules kara.