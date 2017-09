Pirms jaunās teātra sezonas Hermanis preses konferencē atklāja, kāpēc viņa izvēle kritusi tieši uz puisi no Vaidavas, vēl neseno Latvijas Kultūras akadēmijas Dramatiskā teātra aktiera mākslas studentu Tomu Veličko.

„Toms ir acīmredzami talantīgs, bez jebkādas pieredzes, taču kādā no teātrī topošajām izrādēm viņam jau ir iedota galvenā loma. Tas ir arī tādēļ, lai viņš sāk strādāt ar lielu un pamatīgu aktiera darbu,” paskaidro Hermanis. Taujāts, vai viņš kā teātra mākslinieciskais vadītājs spēj paredzēt, vai no jauna, ne tik pieredzējuša aktiera var izveidot īstu skatuves zvaigzni, Hermanis pārliecinošā balsī atbild: „Mēdz būt gadījumi, kad aktieris atveras tikai pēc desmit gadiem. Starp citu, Kārlis Sebris atvērās krietni vien vēlāk. Tas ir arī atkarīgs no režisora – viens režisors māk atvērt aktieri, citam ir garlaicīgi, un viņi neiedvesmo viens otru.”

Alvis Hermanis vēlas, lai Toms Veličko darbu teātrī sāk jau ar galveno lomu izrādē. (Foto: Juris Rozenbergs)



Hermanis arī uzsver, ka viena no būtiskākajām izcila aktiera priekšrocībām, lai viņš kļūtu par zvaigzni, ir harisma: „Harisma, neapšaubāmi, ir vissvarīgākā. 300 skatītāju uzmanību var noturēt cilvēks, kuram daba devusi kaut kādas šamaniskas spējas jeb harismu. Tas ir skaidrs.”

Savukārt pats Toms Veličko, kas līdz šim spēlējis gan Latvijas Nacionālajā teātrī, gan Valmieras Drāmas teātrī, kā arī Ģertrūdes ielas teātrī, bet JRT jaunajā sezonā viņam atvēlēta galvenā loma Kafkas darbā “Process”, žurnālam “Kas Jauns” atzīst, ka šobrīd lielai uzmanībai un intervijām vēl nav gatavs: „Gribu vairāk sevi pierādīt darbos. Varbūt vēlāk, kad teātrī būšu kaut ko nospēlējis...”