Pēc izpārdotas koncertturnejas, “Likteņlīniju” uzvaras divās TV dziesmu aptaujās, stāstiem par gatavošanos kāzām un dalības šovā “Izklausies redzēts” dziedātājs Dzintars Čīča atstāja veiksminieka iespaidu. Tomēr gada nogalē puisis no visu redzesloka pazuda un kontaktējās tikai ar saviem tuvākajiem cilvēkiem. Nu, savā vārdadienā laidis klajā jaunu dziesmu “Bučas visiem!”, Dzintars žurnālam “Kas Jauns” beidzot atklāti izstāstīja, ka dzīve pēdējā gada laikā nebūt nav ritējusi tik spoži, kā gribētos.

Solīja kāzas

Dzintara Čīčas dzīvē dziedāšana ir periodiska nodarbe. Sabiedrības uzmanības lokā ar to viņš nonāk ik pa pāris gadiem – te piedaloties kādā šovā, te uzstājoties kopā ar “Čigānzēniem” vai solo programmā. Bet pārējā laikā Dzintars lielākoties uzturējies Anglijā, iztikšanas dēļ strādājot ar mūziku nesaistītu darbu – vai nu šokolādes rūpnīcā, vai apģērbu veikalā, skenējot birkas.

Pirms nepilniem diviem gadiem Dzintars Latvijā ieradās ar draudzeni Sanitu, ar kuru bija nolēmis precēties. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)



Pēdējā atgriešanās mūzikas lauciņā Čīčam bija pagājušā gada sākumā, kad viņš spoži uzdzirkstīja ar brālēna Kaspara Antesa sarakstīto dziesmu “Likteņlīnijas”.

Pēc pusotra gada prombūtnes dziedātājs mājās pārradās ne tikai ar dziesmu – viņam līdzās bija draudzene Sanita, ar kuru puisis plānoja precēties un veidot ģimeni tepat Latvijā. Viņš atzina, ka ir noilgojies pēc mājām un labprāt vairs prom nebrauktu.

Pēc čigānu tradīcijām, Dzintars jau varēja justies kā ģimenes galva, jo gan ar tautieti Sanitu dzīvoja kopā, gan palīdzēja audzināt viņas desmit gadu veco meitu, taču bija apņēmības pilns attiecību saikni stiprināt arī baznīcā ar oficiālām laulībām. Atklājot, ka pievērsies baznīcai un Bībeles lasīšanai, Dzintars gan nākotnes sakarā vienmēr piebilda, ka plānot jau var daudz ko, bet viss notiks, kā Dievs to lēmis.

Atkal Anglijā

Pērnā gada nogalē runās par kāzām Dzintars kļuva arvien izvairīgāks. Lai arī projektu svinīgākajās reizēs dziedātāju arvien pavadīja draudzene, uguntiņu abu attiecībās pamanīt bija grūti. Līdz šā gada sākumā Čīča no sabiedrības redzesloka pazuda vispār.

„Saņēma “Dzintara dziesmu” uzvarētāja busiņu un aizbrauca nezināmā virzienā?” retoriski vaicāja tie, kas bija sekojuši līdzi Dzintara panākumiem šlāgeraptaujās.

“Kas Jauns” dziedātāju izdevās sastapt tikai pirms pāris nedēļām, kad viņš bija ieradies kādā Rīgas studijā ierakstīt Antesa jauno dziesmu “Bučas visiem!”.

Lai arī Dzintars pirms gada šovā “Izklausies redzēts” bieži saņēma žūrijas pārmetumus, TV skatītājiem vienkāršais un sirsnīgais puisis patika. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Dzintars neslēpa, ka Latvijā ir tikai uz dažām dienām – lai atvadītos no mūžībā aizgājušā vectēva, iedziedātu dziesmu un nofilmētu videoklipu –, jo viņa ikdiena atkal rit Anglijā, uz kurieni devies jau šā gada sākumā. Izrādās, visu šo laiku Dzintars strādā Anglijā par kurjeru un attiecībās atkal ir brīvs.

Bija fiziski un morāli pārguris

„Ar Sanitu izšķīrāmies jau pirms gada,” beidzot pateikt to arī publiski piekrīt Dzintars. Par to visu šo laiku domājot, dziedātājs arī sapratis, kāpēc. „Kā zināms, pagājušais bija mans veiksmes gads, kad pēc dziesmas “Likteņlīnijas” lielajiem panākumiem un atgriešanās tūres sekoja arī otra koncertturneja, jo klausītāju interese bija milzīga. Bet tas viss diemžēl mani atņēma personīgajai dzīvei un arī attiecībām. Nedēļas nogalēs nekad nebiju mājās, jo braukāju no koncerta uz koncertu. Savukārt darbdienās strādāja Sanita un es gatavojos uzstāties. Mēs vienkārši attālinājāmies...” secina Čīča.



Kamēr ritējusi turneja, abi nekādus nopietnus lēmumus neesot pieņēmuši, bet tad apsēdušies kā divi pieauguši cilvēki un godīgi atzinuši – Dzintara mūziķa dzīvesveids diemžēl ir traucējošs normālām attiecībām, tāpēc labāk šķirties. „Nevaru teikt, ka mēs turpinām būt draugi, bet katrā ziņā cienām viens otra dzīvi un to laiku, ko šajās attiecībās esam ieguldījuši,” piebilst dziedātājs.

2018. gada pavasarī Latvijā izskanēs Dzintara Čīčas 25 gadu jubilejas koncerts “Bučas visiem!” ar solista visu laiku populārākajām un jaunām dziesmām. “Šī būs vērienīgākā programma, kāda man jebkad ir bijusi,” sola Dzintars.



