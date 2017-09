Ģirts Ķesteris jaunajā seriālā atguvis matus

105 Foto TV zvaigznes pulcējas, lai noskaidrotu, kas rudenī būs skatāms TV3 un LNT +101

Seriāls radīts pilnīgi no nulles, pie baltas lapas apsēžoties gan scenāristei un režisorei, gan telpu māksliniecei. Šobrīd tas uzrakstīts līdz 40. sērijai.

Gan plastikas ķirurgi, gan ģimene

Gorodecka atzīst, ka visgrūtākais jaunrades procesā bijis tikt vaļā no "UgunsGrēka" ietekmes: “Šķita, ārprāts, kā es iztikšu bez Mildas, kā bez Zentas, bez tā vai šitā…” Producente Baiba Saleniece piebilst: “Vajadzēja pilnīgi citu seriālu, kas apgrieztu kājām gaisā to, pie kā skatītāji bija pieraduši 17 sezonu garumā.”

Svešās sejas darbība norosinās plastikas ķirurģijas klīnikā – vietā, kas saistās ar saviem noslēpumiem, kur cilvēku var pārveidot, uzlabot, arī glābt, ja notikusi nelaime. “Kas tikai nevar slēpties aiz plastikas ķirurga skalpeļa – no komiskām situācijām līdz pat kriminālai līnijai!” stāsta režisore.

Tomēr maldīgi esot domāt, ka seriāls būs tikai par plastikas ķirurgiem. “Tas, par ko ļoti gribam šoreiz runāt, ir ģimene – tās vērtības, tradīcijas… Ģimene kā slogs, atbalsts, stiprā siena – no visiem aspektiem,” atklāj Gorodecka.

Arī 1000 kvadrātmetru plašajā filmēšanas paviljonā iekārtots gan galveno varoņu ģimenes mājoklis, gan klīnika, viesu nams un divi restorāni ar virtuvi un biljarda zāli. Viss radīts no jauna, tostarp strūklaka, un nebijušā vietā uzbūvētas kāpnes. Projektu vēl sarežģījušas daudzās durvis, kas savieno piecus dažādus objektus.

Ķesteris jaunā veidolā

Galvenajā – plastikas ķirurga, klīnikas vadītāja Riharda Muižnieka – lomā būs Ģirts Ķesteris, pēc Gorodeckas vārdiem, vismaz pagaidām vienīgais no iepriekšējā seriāla aktieru komandas. “Bija pilnīgi skaidrs, ka visus seriāla aktierus, lai kā mēs viņus mīlētu, nevarēsim pārcelt uz citu seriālu citos tēlos, jo izvēlētajam aktieru ansamblim jāienes šajā visā kas svaigs un nebijis,” piebilst producente.

“Protams, ka nevarēju viņam piedāvāt lomu, kas kaut kādā veidā dublētos ar iepriekšējo. Bija ļoti svarīgi, lai Ģirtam būtu cits imidžs. Tāpēc kopā ar stilisti Kristīni Čakari uzdrošinājāmies uz to, uz ko uzdrošinās retais – likt Ģirtam galvā parūku!” turpina Gorodecka. “Tas bija impulss uzreiz visam darbam, Ģirts parūkā jutās pilnīgi cits, tiekot vaļā no abu iepriekšējo tēlu iespaida.”

Ķestera tēla frizūra veidota no dabīgiem matiem, un tā ir augstākās kvalitātes, kas nav mazsvarīgi vajadzīgās pašsajūtas radīšanai aktierim.

“Tas bija tik sen, kad biju ar matiem,» atzīst aktieris. Vaicājot, vai pēc šīs lomas neradīsies vēlēšanās matus ataudzēt, Ķesteris smej, ka tas nebūs iespējams: “Agrāk esmu izdevis lielas naudas summas, lai mati augtu, bet bez rezultāta. Tad akceptēju to, kāds esmu – bez matiem.”

Danevičai teju bērnības sajūtas

Seriālā spēlēs arī Dārta Daneviča, Kaspars Dumburs, Zigurds Neimanis, Elīna Avotiņa, Niklāvs Kurpnieks, Kārlis Freimanis, Vita Vārpiņa. Interesanti, ka režisore izvēlējusies Katrīni Pasternaku un Juri Kalniņu, kas tāpat kā dzīvē arī seriālā būs pāris.

Un vēl kāds neparasts fakts – Dārta Daneviča atveidos operāciju māsu Madaru un jūtas nokļuvusi itin ierastā lauciņā. Dārtas vecāki ir mediķi Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, arī vecvecāki bijuši mediķi.

“Kā bērns visu brīvo laiku esmu pavadījusi slimnīcā – kā vecāku darbavietā, nevis kā ārstniecības iestādē. Mans tētis ir ķirurgs, bet mamma – neiroloģe. Vecāki joko, ka man ir nediplomētas medmāsas zināšanas, jo protu veikt injekcijas, zinu, kuras zāles kādām vajadzībām jālieto, māku pārsiet roku, uzlikt ģipsi – tādas pamatlietas. Protams, neesmu diplomēta šajā jomā, bet savējiem, kad nepieciešamība, varu iešpricēt,” atklāj aktrise.

Plašāk par seriālu "Svešā seja" un citiem televīzijas jaunumiem lasiet "Rīgas Viļņu" pielikumā "TV Jaunā sezona".