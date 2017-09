Viņi bija apņēmušies uzdot vienkāršus jautājumus un neturēt rokas uz meklētāja.

Sveču gaismā vīrietis uzdeva jautājumu vai istabā bez viņiem ir vēl kāds.

"Vai tu mani dzirdi?" viņš jautāja.

Nesaņēmis atbildi uz jautājumiem, vīrietis pagriezās pret meitenēm un teica: "Sasodīts, cik ilgi mums būs jāgaida?"

Mirkli pēc tam, meklētājs lielā ātrumā tika triekts pret vienu no meitenēm, un visi panikā izskrēja no istabas.

Jaunieši niekojas ar paštaisītu garu izsaukšanas dēlīti. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Visticamāk, ka šis video ir "feiks", jo istaba nav pilnībā pārredzama, bet meklētāju varēja pabīdīt kāds cits. Turklāt meitene krēslā sēž mazliet iesāņus it kā zinādama kurp lidos meklētājs.

Tikpat labi tas varēja nebūt joks, un tā bija aizvainota spoka atbilde uz vīrieša rupjību.

Kas ir Ouija dēlis?

Ouija dēlis (Ouija board) ir dēlis ar kura palīdzību var izsaukt garus un uzdot tiem jebkādus sev interesējošus jautājumus. Uz Ouija dēļa ir attēlots alfabēts, cipari no 0 līdz 9, saule un mēness, atbilžu varianti "Yes" un "No" (jā un nē), kā arī vārdu savienojums "Good Bye" (uzredzēšanos). Dēlim klāt ir arī "meklētājs", visbiežāk sirds formā ar caurumu tajā. Dalībnieki, notupušies aplī tur "meklētāju" ar diviem pirkstiem un viens no dalībniekiem uzdod jautājumu. "Meklētājs" pats kustās pie burtiem vai cipariem, veidojot atbildi. Dēli var pagatavot arī pats, uzzīmējot to uz papīra un izmantojot jebkādu priekšmetu ar caurumu.