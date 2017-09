Sociālajos tīklos pēc pirmā “X Faktora” raidījuma izvērtās pamatīgas diskusijas par šova lietderību un žūrijas – Reiņa Sējāna, Intara Busuļa un Aijas Auškāpas – izteikumiem šovā. Visaktīvākā komentētāja bija aktrise un dziedātāja Vita Baļčunaite.

Sākumā viņa atzina, ka šovā savu dalību nepieteicu. “Ja nolemtu startēt šāda veida šovā, tad noteikti ne Latvijā, jo Latvija savējos novērtē vien tad, kad tos ir novērtējuši citās zemēs. Markus Riva tam ir viens no piemēriem.... Es gan vispār attiecībā uz konkursiem izturos distancēti, jo māksla ir ļoti subjektīva. Tomēr atbalstu un saprotu konkursu jauko nozīmi – tie var būt viens no iemesliem pilnveidoties un augt. Tomēr mans personīgais motivators augt ir klausītājs,” pauda Baļčunaite.

TV šova “X Faktors” vadītāja lomā iejuties dziedātājs Markus Riva (pa kreisi). (Foto: Publicitātes)

Jau pēcāk viņa paziņoja: “Šajā šovā vienmēr tiek izvēlēti tā saucamie drosmīgie un reizē vājie punkti, par kuriem “pasmaidīt”. Bet es šoreiz ne par to, ka šādi cilvēki tiek izraudzīti jau tā tik mazajai Latvijai par apsmieklu, bet gan par to, cik tieši neglīti un klaji žūrija smejas. Pasmaidīt var arī godājami, tik neglīti neaizskarot to jūtas, kuri piedalās un cenšas... Jebkuru kritiku var izteikt veidā, kāds tas ir viespiemērotākais konkrētajam dalībniekam tā, lai viņš, nokāpjot no skatuves, varētu sevi atkal savākt kopā pa gabaliņam. Vienam der tieši, asi vārdi, lai viņš saprastu, bet citam piemērota saudzīgāka pieeja.”



Diskusijā iesaistījās arī dziedātāja Laura Raila: “Es nesaprotu, kā meitenei kura Tērneri nekopēja, pasaka, ka kopē. Un meitenei ar to eņģeļa balsi, ka viss ir fantastiski, bet viņa acīm redzami un konkrēti kopē dziedātāju. Un “Dzelzs vilka” čalim – tas bija ideāli, un es zinu kā viņš dzied operu... Viņš varētu tikt līdz finālam, bet viņu izmet dziesmas nepatikas pēc! Nu hello. Pašvaki pagaidām."



Pirmajā atlašu raidījumā sevi šovam pieteica gan jau šovbiznesā pazīstamas personības, gan pavisam jaunas un vēl neredzētas. Šova skatuvi atklāja 55 gadus vecais kolorītais frizieris Gints Ristamecs no Valmieras puses, kurš apbūra ikvienu klātesošo skatītāju un žūriju ar plašo balss diapazonu, izpildot Džosa Grabana dziesmu “You raise me up”. Gints no žūrijas saņēma divus pārliecinošus “jā” un ar viņu tiksimies jau nākamajā kārtā.

Tāpat šovā žūrijas locekļi pozitīvi nobalsoja par Ievu Janiševu, kura plašākam skatītāju lokam kļuva pazīstama pēc TV3 šova “Kāzu gūstā”. “Kāzu gūstā” ietvaros Ieva apprecēja savas meitiņas tēvu Artūru Janiševu.

Šovā nākamajā kārtā iekļuva arī plaši pazīstamās Latvijas grupas “Prāta vētra” ģitārista Jāņa Jubalta meita Helēna Jubalte, par kuru dedzīgi aizkulisēs turēja īkšķus gan tētis, gan mamma.

Noraudzīties meitas uzstāšanos bija ieradies arī grupas “Prāta vētra” dalībnieks Jānis Jubalts. (Foto: Publicitātes)



Vēl šovā sevi skaļi pieteica vokālā grupa “Tautumeitas”, kuras dalībnieces uz skatuves kāpa skaistos latviešu tautastērpos, un pieskandināja visu zāli. Grupas meitenes atzina, ka viņu mērķus ir nest tautas mūziku plašāk pasaulē. No žūrijas meitenes saņēma uzslavu gan par dziedājumu, gan meiteņu dažādo raksturu, kas bija izjūtams priekšnesuma laikā.



Iespējams, skatītāji atpazina šova “Okartes skatuve” otrajā sezonā iepazīto dziedātāju Aneti Kotoviču, kura bija ļoti satraukta pirms uznāciena un aizbildinājās, ka tas izskaidrojams ar to, ka žūrijā atrodas Intars Busulis. Anetei uznāciens vainagojās ar labām atsauksmēm no žūrijas un ceļazīmi uz nākamo kārtu.



Ceļazīmi nopelnīja arī Adriana Miglāne, kura atzina, ka jau sen gaidīja “X Faktora” ierašanos Latvijā. Adriana dzied, pateicoties aizsaulē aizgājušajam tētim, jo tieši viņš iedvesmoja uzsākt muzikālās gaitas. Domājams, ka meitenes priekšnesuma laikā līdz pārdzīvoja ne tikai aizskatuvē stāvošie ģimenes locekļi, bet arī daudzi skatītāji pie TV ekrāniem.



Bez jau pieminētajiem priekšnesumiem bija redzami arī ļoti kolorīti uznācieni, piemēram, Anastasija Čurnasova, kura rādīja dažādus akrobātiskus trikus. Taču, diemžēl, žūrija nobalsoja ar “nē”, kas izslēdza meitenes iespēju turpināt dalību šovā. Un tas nav viss – vēl šovakar uz skatuves kāpa pavāre, klūdziņu pīšanas skolotāja, operators, kā arī citu profesiju pārstāvji, no kuriem daļa būs redzama jau nākamajās “X Faktora” kārtās.

Kā jau iepriekš ziņots, atlašu raidījumu uzdevums ir atlasīt labākos no labākajiem pretendentiem uz nākamo kārtu – krēslu izaicinājumiem, kuros jau katram žūrijas pārstāvim tiks dots uzdevums izvēlēties sev četrus pretendentus pēc kategorijas: 16-25 gadi, 25 un vairāk gadu, kā arī vokālās grupas.



Pēc krēslu izaicinājumiem uz nākamo kārtu – fināla sērijām, kas tiks pārraidītas tiešraidē, nokļūs 12 pretendenti. Žūrija uzsāks darbu pie pretendenta unikālā skatuves tēla radīšanas un attīstīšanas, un astoņu nedēļu garumā noritēs muzikāla cīņa par iespēju iegūt galveno balvu – 10 000 eiro! Uzvarēs tas, kurš spēs apliecināt sava talanta daudzpusību un oriģinalitāti.