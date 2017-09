Kā viens cilvēks sargāja Viljamu un Hariju pēc mammas princeses Diānas nāves

Prinči Viljams un Harijs mammas bērēs. (Foto: WENN/Vida Press)

Princese Diāna dzīvību zaudēja 1997. gadā, traģiskā autoavārijā Parīzē. Tik pēkšņi un negaidīti izdzisusī 36 gadus vecās princeses dzīve aizvien liek skumt viņas ģimenei un tautai, kas viņu mīlēja. Diāna, kurai bija vētraina laulība ar princi Čārlzu un sarežģītas attiecības ar karalisko ģimeni, nebija dēlus ņēmusi līdzi savā liktenīgajā ceļojumā uz Franciju. Abi, tolaik 15 un 12 gadus vecie zēni tobrīd bija pie savas vecmāmiņas, karalienes Elizabetes II.

Pēc prinča Viljama iesvētībām liktenīgā gada martā. (Foto: ?? Band Photo / uppa.co.uk/ Vida Press)

Vasaras nogali abi prinči pavadīja karalienei piederošajā Balmorālas pilī, Skotijā. Tā kā traģiskā avārija notika pēc pusnakts, karaliene deva rīkojumu personālam nemodināt zēnus un ļaut viņiem izgulēties, skumjo vēsti pastāstot vien no rīta. Elizabete II arī palūgusi aizvākt no pils visus televizorus un radio aparātus, lai bērniem nebūtu jāklausās ziņas par mammas nāvi, kas tikai vēl vairāk viņus satrauktu. Karaliene centās nodrošināt to, lai mazdēli varētu sērot privātā gaisotnē, bez liekiem satricinājumiem „no malas” jau tā grūtajā periodā.

Ziedi gūla arī pie Balmorālas pils Skotijā, kur dzīves laikā princese Diāna bija daudz uzturējusies. (Foto: Mirrorpix / Vida Press)

Lai gan karaliene daudz kritizēta par to, kā rīkojusies pēc princeses Diānas nāves, princis Viljams pirms gada intervijā atzina, ka vecmāmiņas rūpes viņam daudz palīdzējušas. „Zaudējot māti tik agrā vecumā, man bija īpaši svarīgi, ka bija tāds cilvēks kā karaliene, uz kuru paļauties. Viņa bija līdzās un izprata, kā ir tad, kad nākas zaudēt mīļu tuvinieku,” princis izteicies telekanāla „Sky News” veidotajā dokumentālajā filmā, kas tapa par godu karalienes 90. dzimšanas dienai. „Viņa mūs ārkārtīgi atbalstīja, un es patiešām novērtēju viņas rūpes.”

Prinči Viljams un Harijs ar vecmāmiņu 1987. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/Glenn Harvey / Vida Press)

Karalieni savulaik kritizēja par to, ka pēc traģiskās vēsts saņemšanas viņa turpināja uzturēties Balmorālā un neatgriezās Londonā, lai gan bija jūtams, ka sabiedrība no viņas sagaida tieši to. Vēl tautu saniknoja, ka karogs virs Bekingemas pils sākotnēji netika nolaists pusmastā.

Karaliene palika Skotijā, lai būtu līdzās mazdēliem.