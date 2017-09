Šī unikālā acu krāsa nav „pareiza” apgaismojuma nopelns. Topošā modele un aktrise Parisa Džeksone nav arī lietojusi krāsainās kontaktlēcas, kas spēj mainīt acu toni. Maģiski zilo acu efekts arī nav grima mākslinieku radīts. Sarunā ar portāla TeenVogue.com reportieri Parisas Džeksones vizāžiste Džo Beikere atklājusi, ka skaistā acu krāsa patiesībā ir reta ģenētiskas forma, kas piešķir acīm šādu nokrāsu.

Beikere nenosauc „reto ģenētisko formu” vārdā, bet, iedziļinoties medicīnas vēsturē, atrodams, ka tas varētu būt Vārdenburga sindroms. Viens no simptomiem, kas tam raksturīgs, ir ārkārtīgi gaiši zilu acu krāsa.

Neraugoties uz acu krāsas izcelsmi vai tās iemesliem, grima māksliniece Džo Beikere atzinusi, ka viņa dievina eksperimentēt ar kosmētiku, izceļot savas klientes skaistās bēbīšzilās acis.

Parisa ar tēti un vecāko brāli bērnībā. (Foto: Splash News/ Vida Press)

„Parisai patīk dabisks izskats,” atzīst Beikere. „Katru reizi, kad gaidāms sarkanā paklāja pasākums, mēs saskatāmies un es viņai jautāju – ‘Cik tālu atļausi man iet?’ Parisu nākas iedrošināt, lai viņa ļautos eksperimentiem ar krāsām.”

Taču Parisai ļoti patīkot eksperimentēt ar skropstām un uzacīm. „Tās viņai ir absolūti satriecošas,” atzīt vizāžiste. „Es vienmēr cenšos lielāko uzmanību pievērst viņas acīm.”

„Man patīk acu ēnas klāt ar mitru otiņu, jo tas labāk izceļ krāsas pigmentu,” Parisas meikapa māksliniece dod padomu skaistumkopšanā. Šādi acu ēnas izskatīšoties arī daudz krēmīgākas.

Parisa Džeksone bērnībā. (Foto: Splash News/ Vida Press)

Pirmoreiz Vārdenburga sindroms pieminēts 1951. gadā. Vēlāk atklāti četri dažādi šī sindroma tipi. Daži to tipi šobrīd iedalīti apakštipos.

Kā pirmais Vardenburga sindroma simptoms tiek minēta ļoti bāla vai koši zila acu krāsa, kā arī atšķirīga abu acu krāsa vai divu krāsu salikums vienā acī. Pieres rajonā var būt sirmu matu šķipsna, kā arī iespējama pāragra nosirmošana. Šī sindroma otrajam tipam raksturīgs mērens līdz pilnīgs dzirdes zudums. Vēl simptomu raksturo zema matu līnija un kopā saaugušas uzacis. Dažkārt arī ādas pigmentācijas zudums, kas izpaužas kā balti pleķi uz miesas.

Lielākoties Vārdenburga sindroms ir pārmantots no viena no vecākiem, kas ar to sirdzis.