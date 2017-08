Kristīnei Garklāvai turpmāk rīti sāksies pulksten 3.30 naktī

Tas ietekmēs arī Kristīnes dienas režīmu. Lai laikus nokļūtu uz rīta raidījumu, nāksies mosties naktī. Viņa žurnālam "Kas Jauns" atklāj savas domas par turpmāko darba cēlienu: „Ja godīgi, vēl nezinu, kā tas būs... Pat pārrunāju šo lietu ar kolēģiem, bet tāpat esmu neziņā. Ja dienas laikā trāpās pusstundas izmaiņas, tad to īpaši nejūt, bet, ja tas ir rīts, tad to izjūt ļoti. Vispār jau smejamies, ka tā ir nakts maiņa, jo būs jāceļas nakts vidū, lai nokļūtu darbā. Ja pagājušajā sezonā cēlos apmēram 4.15 no rīta, tad nu modinātājs būs jāuzregulē uz 3.30 naktī,” saka TV žurnāliste.

Viņa atklāj, ka saņem jautājumus par to, kā ir strādāt šādā darba režīmā. „Man cilvēki ir jautājuši, vai pie agras mošanās pierod. Atbilde viennozīmīgi ir nē. Nepierod!”

Recepte rīta cēlienam

„Stipra, melna kafija no rītiem ir obligāta. Ir arī tā, ka bieži vien man pirmā kafija ir plānota darbā, un tad man ir vēl lielāks stimuls nokļūt tur.”