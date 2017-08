25 Foto Pinka ar vīru un meitu MTV video mūzikas balvu vakarā +21

„Nesen vedu savu meitu uz skolu un viņa man kā no zila gaisa pavēstīja – ‘Mammu, es esmu pati neglītākā meitene, ko pazīstu,’” savu stāstījumu iesāka populārā dziedātāja. „’Jā, es izskatos pēc zēna ar gariem matiem.’ Es sāku prātot – ‘Ak, mans Dievs, tev ir tikai seši gadi. No kurienes gan tas nāk? Kurš to ir pateicis? Vai sadot sešgadīgam pa dibenu?’”

Dziedātāja Pinka, kas ir divu bērnu mamma, devusies mājās un PowerPoint programmā izveidojusi prezentāciju par „androgīnām rokzvaigznēm un māksliniekiem, kas dzīvo patiesi, par kuriem visticamāk kāds pasmejas katru dienu, taču viņi turpina dzīvot kā līdz šim un iedvesmo mūs visus pārējos”. Pinkas izveidotajā pētījumā bija atrodami tādi vārdi kā Maikls Džeksons, Deivids Bovijs, Fredijs Merkūrijs, Annija Lenoksa, Prinss, Dženisa Džoplina, Džordžs Maikls un Eltons Džons.

John Salangsang/BFA/REX/ Vida Press

„Viņas acis samiglojās,” pajoko Pinka. „Taču tad es teicu – ‘Es ļoti vēlos zināt, kāpēc tu tā jūties.’”

„Es izskatos pēc puikas,” atkārtoja Vilova. Kad mamma pajautāja: „Kā domā, kā izskatos es?”, meita atbildējusi – „Tu esi skaista.”

„Es noteicu – ‘Paldies, bet, kad cilvēki par mani pasmejas, viņi par mani saka to pašu. Ka izskatos pēc zēna... Ka man ir pārāk daudz sava viedokļa... Ka mans ķermenis ir pārāk spēcīgs.’”

Tad trīs „Grammy” balvu laureāte pajautājusi meitai: „Vai redzi, ka es tāpēc sāku audzēt garus matus? ‘Nē, mamma.’ Vai redzi, ka cenšos izmainīt savu ķermeni? ‘Nē, mamma.’ Vai redzi visā pasaulē izpārdotus manus koncertus? ‘Jā, mamma.’”

„Redzi, mazulīt,” Pinka tupinājusi sarunu ar meitu. „Mēs nemaināmies. Mēs paņemam smilšu graudiņu gliemežvākā un izaudzējam no tā pērli. Mēs palīdzam citiem mainīties... Tu, mana mīļā meitiņa, esi skaista un es tevi mīlu.”

Rob Latour/REX/ Vida Press