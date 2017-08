Kas Dženiferai Anistonei sakāms par nebeidzamām viltus grūtniecības ziņām?

Nesenā intervijā ar žurnāla „Glamour” reportieri aktrise Dženifera Anistone atzinusi, ka tas jau kļūst kaitinoši, ka tik bieži nākas lasīt komentārus par viņas augumu un nebeidzamos pieņēmumus, ka aktrise varētu būt stāvoklī. „Labākā laikam ir bilde, kur man roka redzama uz vēdera, bet zem tās paraksts „Beidzot stāvoklī!”,” smejas Anistone.

„Tāda sajūta, ka viņi tevi nofotografē un pēc tam izdomā stāstu. Ja šajā brīdī esi tikko kā ieturējusi maltīti, vai vēders ir nedaudz uzpūties, tad uzreiz parādās bultiņas, kas akcentē vēderu un seko komentāri, ka esi stāvoklī,” secina aktrise.

„Bet tas ir tikai MANS ķermenis,” norāda Anistone, liekot manīt, ka šie pieņēmumi par iestājušos grūtniecību vai komentāri, ka viņa varētu vēl paspēt, ir lieki. Tas ir viņas augums, viņas dzīve un patiesībā citiem tur nebūtu nekādas teikšanas.

Anistone norāda, ka visi šie safabricētie stāsti nav tikai apkaunojoši viņas ķermenim, bet arīdzan ir iejaukšanās viņas un vīra Džastina Terū privātajā dzīvē.

Dženifera ar vīru Džastinu Terū. (Foto: Splash News/ Vida Press)

„Bērns, kā mēs visi to labi zinām, nav citu darīšana. Par to atbild tikai un vienīgi pats pāris vai indivīds, kas izlēmis iet tam visam cauri.”

Arī regulāri intervijās atbildēt uz vienu un to pašu jautājumu par to, vai viņa ir bērna gaidībās, aktrisei jau kļūst nepatīkami. Cik tad var! Ne reizi vien Anistone tiešā tekstā norādījusi, ja viņai būs svarīgs paziņojums, viņa to pati pateiks sabiedrībai.

„Mani uzskati par to, kāda ir laimīga un piepildīta dzīve varbūt atšķiras no vairuma cilvēku pieņemtā. Uzskatu, ka katram ir tiesības uz savu viedokli. Nevienam nav tiesību kritizēt otra izvēli. Nevienam nav zināms, kas notiek mājā aiz aizvērtām durvīm ar tiem cilvēkiem, kuriem ir vai nav bērni. Tā ir ļoti delikāta tēma, ko iztirzāt. Un arī man tā ir delikāta.”