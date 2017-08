Sipeniece laukos, Riva “X Faktorā” - televīzija atklāj, kas ekrānos gaidāms šoruden

105 Foto TV zvaigznes pulcējas, lai noskaidrotu, kas rudenī būs skatāms TV3 un LNT +101

MTG TV Latvia vadītāja Baiba Zūzena atzina, ka TV3 un LNT rudenī piedāvās labāko no tā, kas pieejams Latvijas un pasaules izklaides industrijā. “Šajā sezonā esam gatavi jaunu zvaigžņu uzmirdzēšanai vairākos lielizmēra Latvijā radītos projektos. Daudzu gadu gaitā izveidojušās stipras tradīcijas, bez kurām nav iedomājama skatītāju ikdiena. Tas ir darba dienu vakaru seriāls ar lieliskiem Latvijas aktieriem, iemīļotie šovi un raidījumi, sporta pasākumi. Šajā rudenī ne tikai dzims jaunas zvaigznes, virmos kaislības un risināsies detektīvu cienīgi notikumi, bet arī redzēsim latviešu attiecības, darbus un nedarbus, un protams, visam pāri būs sportiska sacensība!”

MTG TV Latvia vadītāja Baiba Zūzena atzina, ka TV3 un LNT rudenī piedāvās labāko no tā, kas pieejams Latvijas un pasaules izklaides industrijā. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Jaunais dziedošo talantu šovs “X Faktors” tiks atklāts 3. septembra vakarā plkst. 20:20 kanālā TV3! “X Faktora” mērķis ir attīstīt pretendentu personības, lai viņi kļūtu par jaunām un uzlecošām starptautiskām zvaigznēm. Šova pirmajai kārtai: četriem atlases raidījumiem izraudzīti 138 muzikālie talanti no visas Latvijas, kuri pirmoreiz tiksies aci pret aci ar šova žūrijas pārstāvjiem. Šova vadītājs Markus Riva atbalstīs un iedrošinās potenciālos pretendentus, savukārt vērtēs žūrija ar pieredzi: Aija Auškāpa, Reinis Sējāns un Intars Busulis. Šova uzvarētāja vārds tiks noskaidrots četrpadsmit nedēļu garā muzikālā maratonā, kas noslēgsies 3. decembrī.

TV šova "X Faktors" komanda ar vadītāju Markus Rivu priekšgalā. (Foto: Mārtiņš Ziders)



TV3 jaunajā sezonā piedāvās arī jaunu Latvijā veidotu seriālu “Svešā seja”, kas būs skatāms no 18. septembra ik darba dienu plkst. 20:20. Pirmo seriālu varoņu atveidotāji jau atklāti – Kaspars Dumburs no Latvijas Nacionālā teātra un Dārta Daneviča no Dailes teātra, bet aktieru jomā skatītājiem ir sagādāts arī kāds pārsteigums – vienā no galvenajām lomām redzēsim seriālā “UgunsGrēks” iemīļoto aktieri Ģirtu Ķesteri. Pārsteigums būs arī Ķestera atveidotais tēls, kas nebūt nelīdzināsies Leonam vai Fēliksam. Ķesteris spēlēs ārstu un plastiskās ķirurģijas klīnikas vadītāju Robertu, pie kura strādās Daneviča jeb medmāsa Madara, bet abu ceļi krustosies ar Dumbura atveidoto medicīnas studentu Arti.



Par lielisku atpūtu pirmdienas vakarā pēc “Īstie veči” fināla gādās šova “Saimnieks meklē sievu” jaunā, 4. sezona ar Baibu Sipenieci – Gavari. Jau 2. oktobra vakarā plkst. 21 varēsiet uzzināt, kuri pieci saimnieki - dalībnieki –ir saņēmuši visvairāk vēstuļu.



Rudens sezonā atgriežas arī detektīvseriāls “Ēnu spēles” ar jauno, 3. sezonu, ko skatītāji varēs baudīt no 3. oktobra otrdienās plkst. 21 kanālā TV3! Jaunajā sezonā piedalās jau iepazītie aktieri: Mārtiņš Egliens, Ainars Ančevskis, Dārta Daneviča, kuriem pievienosies jauni varoņu atveidotāji: Dita Lūriņa, Egils Melbārdis un Artūrs Dīcis. “Ēnu spēļu” 3.sezona būs vēl spraigāka, dinamiskāka un dramatiskiem notikumiem bagātāka.



Šajā rudenī populārais pētnieciskās žurnālistikas raidījums “Nekā personīga” uzsāks 10 gadu jubilejas sezonu kanālā TV3! No 3. septembra un turpmāk ik svētdienas vakaru plkst. 19 skatītājus uzrunās raidījuma vadītāji un žurnālisti Ilze Jaunalksne un Jānis Krēvics. Pagājušā gadā uzsāktais projekts “Melu teorija” guva plašu rezonansi un rudenī sekos tā jaunā, 2. sezona. Projekta autori žurnālisti Jānis Krēvics un Ansis Pūpols arī šosezon stāstīs kā rodas meli medijos, kā tie izplatās un kāds ir to mērķis.

Par godu sezonas atklāšanai tika griezta torte. (Foto: Mārtiņš Ziders)



Savukārt LNT rudens sezonā piedāvās cilvēkstāstus gan rīta raidījumos, ikdienas ziņu formātā, kā arī dokumentālās un mākslas filmās, seriālos un Latvijas koncertos! Skatītājiem tiks piedāvāts jauns raidījums “Atklāj Latgoli ar Kristapu Rasimu”, kas tiks pārraidīts no 26. septembra otrdienās plkst. 21:10. Raidījumu mērķis ir parādīt Latgali no tās unikālās puses – tāda kultūrtelpa nav sastopama nekur citur pasaulē un mēs varam būt lepni, ka Latvijā ir šāds novads – ar savu valodu, savām tradīcijām, pasakainu dabu, bagātu vēsturi un modernu izaugsmi mūsdienās. Dažādās Latgales puses raidījumos Kristaps Rasims atklās ar kādu sabiedrībā zināmu personību. Rasima ceļabiedri būs Kristīne Garklāva, Kristaps Tālbergs, Miks Dukurs, Dons un citi.



Jau ceturto sezonu ar neparastām izdarībām skatītājus no 21. septembra ceturtdienas vakaros plkst. 21:10 priecēs šova “Lauku sēta” jau 4. sezona, kura formātam šogad ir nelielas izmaiņas – sacentīsies sievietes pret vīriešiem. Viņi strādās vaigu sviedros un sacensība sitīs augstu vilni un šova vadītājs arī 4. sezonā būs atraktīvais Jānis Rāzna.

No 4. septembra un turpmāk darba dienas rītu raidījums “900 sekundes” būs kopā ar visu Latviju jau no plkst. 6:00! Cilvēku paradumi un dzīves ritms mainās, un “900 sekundes” iet roku rokā ar savu skatītāju un ar sparu, kāds līdz šim nav redzēts un sajusts. Rīti kopā ar skatītājiem kļuvuši vēl dinamiskāki un dzīvāki, lai ikviens, kas mostas pašā rīta agrumā un ir vēl mājās vai jau darbā, uzsāktu enerģisku dienu. Raidījums kļuvis vēl interaktīvāks, aicinot tā veidošanā iesaistīties arī skatītājus.



Pirmo reizi Latvijas televīzijas ekrānos – indiešu telenovele “Apsolītā” no 4. septembra darba dienu rītos plkst. 8:15! Krāšņu tērpu, emociju un mūzikas piepildīts stāsts ir par divām māsīcām, kuras vieno īpaša saikne.

Savukārt no 9. septembra piektdienās plkst. 21:10 LNT piedāvā jaunu žanru – “Dāmu detektīvi” jeb detektīvfilmu izlasi ar Loriju Lohlinu (Lori Loughlin), kuru skatītāji iepazinuši seriālā “Sirds aicinājums” galvenajā lomā. Lohlinas attēlotā Dženifera ir gandrīz vai profesionāla bagātību medniece garāžu izpārdošanās.