Pēdējo gadu laikā Dailes teātra mākslinieku rindas ir krietni paretinājušās. No teātra bez smeldzes aizgājusi vienīgi aktrise Elīna Dzelme (31), kura pērn apprecējās ar uzņēmēju Valēriju Maliginu, un turpmāk izlēmusi iztikt bez skatuves, visu savu radošo potenciālu veltot gleznošanai un uzņēmējdarbībai.

Lielākoties štata aktieru statusu atstājuši vai palūgti atstāt ilggadējie skatuves mākslinieki, kā Leons Krivāns (79), Juris Frinbergs (58), Ligita Skujiņa (58).

Elīna Maligina (agrāk Dzelme) bija pēdējā, kas no Dailes teātra aizgājusi bez smeldzes. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Gada sākumā arī Esmeralda Ermale (60) skumji atzina, ka jaunajā sezonā teātris ir izlēmis pārtraukt ar viņu darba attiecības. Pagaidām gan oficiālajā aktieru sarakstā, kas publiskots Dailes mājaslapā, Ermales foto ir skatāms. Teātra repertuārā arī norādīts, ka Esmeralda turpinās spēlēt pirms trim gadiem tapušajā izrādē “Visas viņas grāmatas”. Bet vai būs arī jaunas lomas?

Pirms vairākiem mēnešiem par daudzo skatuves leģendu aiziešanu no darba Dailes teātrī skarbi izteicās pirms pāris gadiem skatuvi pametušais aktieris Leons Krivāns, paužot rūgtumu par teātra attieksmi pret vecajiem aktieriem: „Ja vaicājat par jaunības kultu, gribu teikt, ka viens no iemesliem, kāpēc veco aktieru teātros nav daudz, ir tā repertuārs. Mūsdienu paņēmieni un darba stils, ar kādiem strādā režisori, vienam otram nav pieņemami. Arī es teātrī neesmu jau divus gadus. Pat ja piedāvātu spēlēt uz lielās skatuves, es stipri padomātu, vai piekrist. Tagad jau dara, kā grib, – var piekārt Hamletu pie šņorbēniņiem, un lai runā no turienes...

Uz ielas mēdz pienākt cilvēki un prasīt, kāpēc neesmu teātrī. Tā publikas daļa, kas tika barota ar mums – vecajiem aktieriem –, grib pie tā arī pieturēties, bet teātrim jau tas pie vienas vietas.”

Paukštello dienas teātrī skaitītas

Jāņa Paukštello vārds vairs nav atrodams Dailes teātra repertuāra aktieru sarakstā. (Foto: Publicitātes)

Pēc 45 Dailes teātrī pavadītiem gadiem, šosezon no savas mīļās skatuves atvadīties nākas dziedošajam aktierim Jānim Paukštello (66). Ar lomām viņš netika lutināts jau vairākus gadus, un lielāko robu skatuves māksliniekam pirms nepilniem trim gadiem karjerā iecirta gūtā kājas trauma. Tomēr režisoru neuzticēšanos Paukštello iemantoja jau iepriekš – savu cilvēcīgo vājību dēļ aktieris reti tika pie lomām, jo pat viņš pats nevarēja garantēt, vai būs spējīgs tikt galā ar pienākumiem, vai tomēr kārtējo reizi kritīs zaļā pūķa gūstā. Paukštello salūza pēc uzticamā kolēģa Harija Spanovska nāves, un kopš tā laika, kā neslēpa citi aktieri, pat teātra kafejnīcā leģendārajam skatuves māksliniekam tika aizliegts izsniegt grādīgus dzērienus.



Pēdējo lomu 65. dzimšanas dienā pērn Paukštello uzdāvināja režisors Mihails Gruzdovs, izrādē “Granātu krāsas aproce”, piedāvājot lomu dublēt ar kolēģi Juri Bartkeviču. Nu izrādes aprakstā palicis vien Bartkeviča vārds. Paukštello fotogrāfija un radošās biogrāfijas apraksts arīdzan izņemts no aktieru galerijas Dailes teātra interneta mājaslapā.



Par to, ka Dailes teātrī dienas ir skaitītas, Jānim Paukštello tika pavēstīts jau pirms iepriekšējās sezonas izskaņas. Jūnija sākumā izcilais aktieris Jānis Paukštello no kāda Rīgas parka, kur atrasts saļimis uz soliņa, ar neatliekamās medicīniskās palīdzības transportu nogādāts slimnīcā, kur viņam konstatēts insults.



Viņa tuvākie draugi sprieda, ka aktieri līdz insultam, iespējams, noveduši pārdzīvojumi par nesen saņemto nepatīkamo vēsti no Dailes teātra par to, ka jaunajā sezonā viņš vairs nebūs teātra štata aktieru sarakstā. Šovasar skatuves māksliniekam radošo garu stiprina publikas saņemtā mīlestība atjaunotajā muzikālajā Māras Zālītes un Ulda Marhileviča izrādē “Tobāgo!”, kas pavasarī, par godu aktrises Olgas Dreģes gaidāmajai 80. jubilejai, tikšot izrādīta arī uz… Dailes teātra skatuves. Uz tās Paukštello nu kāps kā ciemiņš.

Juris Kalniņš: „Es eju pensijā”

Juris Kalniņš ar dzīvesbiedri Katrīnu Pasternaku. Kalniņš no Dailes teātra dodas pensijā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Aktieris, kam 65. dzimšanas diena būs decembrī, no darba teātrī, kur lomas lielākoties tiek piešķirtas gados jaunākiem aktieriem, izlēmis aiziet pats. Šā gada sākumā Kalniņš žurnālam “Kas Jauns” pavēstīja: „Es eju pensijā! Žēl kolēģu, kas vēl nav sasnieguši pensijas vecumu un kam jāiet prom no teātra... Komentāru vairāk nebūs. Negribu komentēt, jo esmu tajā visā iekšā.”

Arī tagad par šo tēmu aktieris runāt nevēlas.

Pēc 40 nostrādātiem gadiem atstājot Dailes teātri, pensijā aizgājušais skatuves mākslinieks atvadījies arī no savas beidzamās lomas – Skenlona tēla – izrādē Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu. Šajā lomā Kalniņš bija lielisks un publikas apjūsmots. Pēc viņa aiziešanas no teātra Skenlona loma ir uzticēta aktierim Pēterim Gaudiņam, teikts Dailes teātra oficiālajā paziņojumā.

Tas, ka Kalniņš ir pārtraucis darba attiecības ar Dailes teātri, nenozīmē, ka aktieris ir metis mieru radošajai darbībai. Arī Jura Kalniņa aktierspēle kopš šīs vasaras teātra publikai ir baudāma koncertuzvedumā “Tobāgo!”, viņš regulāri darbojas ieskaņošanas jomā, un drīzumā būs redzams arī kādā no jaunajiem seriāliem.