Mūžībā devies izcilais amerikāņu komiķis Džerijs Lūiss

Lūiss nomira savās mājās Lasvegasā.

Viens no pagājušā gadsimta piecdesmito un sešdesmito gadu populārākajiem ASV izklaides biznesa pārstāvjiem plašu ievērību iemantoja ar lomām tādās komēdijās kā "The Nutty Professor" un "The Bellboy".

Viņš atzinību guvis arī kā rakstnieks un filantrops.

45 gadu laikā Lūiss ikgadēja televīzija pasākuma laikā piesaistīja 2,45 miljardus dolāru cīņai ar muskuļu distrofiju.

Par šo ieguldījumu Lūiss 1977.gadā tika izvirzīts arī Nobela Miera prēmijai.

Lūisa karjerā gan neiztika arī bez skandāliem. Komiķis esot bijis nesavaldīgs, un ne vienu reizi vien esot kritizējis viņa šovus apmeklējušos fanus.

2007.gadā tobrīd 81 gadu vecais aktieris izmantoja homofobisku izteicienu, lai iepazīstinātu vienu personu uz skatuves. Lūiss vēlāk atvainojās par "sliktu vārdu izvēli".

Pēdējās desmitgadēs Lūisu nomocīja veselības problēmas. 1982. gadā viņš pēc sirdslēkmes pat tika atzīts par klīniski mirušu. Vēlāk viņam tika diagnosticēts prostatas vēzis, diabēts un meningīts.