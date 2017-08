Neredzīgais tenors Andrea Bočelli vizinās ar laivu un bauda citus pludmales priekus

Lai gan itāliešu tenors Andrea Bočelli ir neredzīgs, tas viņu neattur no dzīves baudīšanas. Solists bieži iecienījis izjādes ar zirgu un runā, ka arī slēpojot un pat braucot ar motociklu!

Operdziedātājs Andrea Bočelli saka vislielāko paldies savai mātei, kas mācījusi viņam baudīt dzīvi tāpat kā to dara cilvēki, kam nav laupīta redze. (Foto: Splash News/ Vida Press)

„Es vienmēr pateicos par savu dzīvi un par savu māti, kura nekad nav bijusi līdzjūtīga manam vājumam un nespēcībai, bet vienmēr izturējusies pret mani kā pret normālu, redzīgu bērnu. Kad es biju pavisam mazs, viņa mani iemeta ūdenī, ieveda futbola laukumā, viņa uzlika mani uz motocikla, veda mani uz kalniem slēpot, un iedeva manu pirmo zirgu, lai es varētu vadīt to. Tikai tā es varēju pārvarēt sevi un iepazīt šīs lietas. Tādā veidā esmu kļuvis stabils un nekad neatsakos no futbola spēlēšanas vai jāšanas ar zirgu. Es pat varu laisties lejā no kalna lielā ātrumā neizjūtot ne mazāko baiļu, un par to visu man ir jāpateicas savai mātei. Viņa nekad nav mani žēlojusi, nav uztvērusi manu nelaimi kā kaut ko žēlojamu, bet kā iespēju mani darīt labāku un palīdzēt man vairāk,” izteicies slavenais tenors.

