Gada lipīgākā dziesma! Horens un “Riga Reggae” izdod savu pirmo videoklipu

Horens Stalbe kļuva pazīstams 90. gadu beigās kā modelis un Radio SWH dīdžejs. Viņš arī nodarbojās ar mūziku un pat 2002. gadā bija tuvu tam, lai pārstāvētu Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā – nacionālajā atlasē Horena un Lindas Leen duets ar dziesmu “Stop the War” palika otrais, piekāpjoties tikai Marijai Naumovai, kura togad arī triumfēja Eirovīzijā.



Pēc tam Horens atvēra savu niršanas skolu, bet pirms desmit gadiem viņš pameta Latviju un pārcēlās uz dzīvi Ēģiptē, kur hipiju ciematiņā Dahabā Sarkanās jūras krastā izveidoja niršanas klubu Baltika, strādāja arī par zemūdens operatoru. Pirms četriem gadiem Horens atgriezās Latvijā un atsāka nodarboties ar mūziku. Viņš darbojās kā dīdžejs, kā arī izveidoja savu regeja grupu “Riga Reggae”, piesaistot tajā Speisu jeb Intu Ķregalvi no grupas “Oranžās brīvdienas” un citus mūziķus. Nu “Riga Reggae” beidzot publiskojusi kādu no savām dziesmām

Dziesmas “Zvans pie durvīm” mūzikas un teksta autors ir Ints Ķergalvis. “Ilgu laiku esam pavadījuši savas skaņas meklējumos, tāpēc faniem nācies gaidīt četrus gadus līdz pirmajam ierakstam. Iepriekš veikti arī vairāki citi studijas ieraksti, taču ne ar vienu no tiem līdz šim nebijām apmierināti,” teic Ints Ķergalvis.

Klipa “Zvans pie durvīm” prezentācijas pasākums plānots 18. augustā Kaņepes kultūras centrā, Rīgā.