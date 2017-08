Jaunlaulātie par saderināšanos paziņoja 8. martā, kad līgavai palika 20 gadi, bet kāzas notika 27. kūlijā. Kā izteicies pats Ņikita, viņš patiešām tic, ka cipars 7 nes laimi ģimenē. Laulību ceremonija notika Barvihas Laulību namā Piemaskavā, bet svinības – ciematiņā Žavoronki.

Uz dzīrēm ieradās vairāk nekā 200 viesu no visas pasaules – radi, draugi, Krievijas šovbiznesa zvaigznes. Kāzās muzicēja grupas Марсель un Нервы, kā arī Kristina Si. Viesiem bija sarūpēta sagaidīšanas zāle, kur klātesošos izklaidēja bārmeņu šovs, tika demonstrēti molekulārās virtuves brīnumi, galdā celts gards saldējums. Bet visvairāk krāšņajās svinībās pārsteidza kāzu torte aisberga formā. Tā esot maksājusi divus miljonus rubļu (30 000 eiro), un to darināja Krievijas konditoru karalis Renats Agzamovs. Savukārt jaunlaulāti sēdēja ar ziediem izpušķotā tronī, kāds, kā noskaidrojuši Krievijas žurnālisti, maksā vismaz 4 miljonus rubļu (61 000 eiro).

Ieskats Ņikitas Presņakova kāzās



Visas kāzas esot izmaksājušas vairākus miljonus – lai gan sākotnējā informācija bija, ka šis prieciņš bijis piecus miljonus ASV dolāru, tomēr žurnālisti aprēķinājuši, ka summa lēšama uz 25 miljoniem rubļu (375 000 eiro). No kurienes tāda nauda? Izdevumam Dni.Ru jaunā vīra māte apgalvoja, ka visu rēķinu samaksāšanu, kā arī kāzu organizēšanu uzņēmusies viņa - tā bijusi kāzu dāvana jaunlaulātajiem.

Taču patiesība ir pavisam cita. Izdevums Dni.ru vēsta, ka šīs kāzas organizēja žurnāls “StarHit” apmaiņā par ekskluzīvu iespēju tās atspoguļot. Bet tagad, kad iznācis žurnāls “StarHit” ar ekskluzīvo reportāžu, jaunais vīrs Ņikita Presņakovs ir gana sarūgtināts. Tā vietā, lai priecātos par to, ka kāzas dzertas pa brīvu un viņa ģimenei par tām nebija jāmaksā, puisis pamanījies izgāzt žulti. Viņš pat esot uzfilmējis video, kur, turot rokās žurnālu, kliedz: “No tā pilnīgi smird! Nebija iztērēta tāda nauda, bet žurnālam vienkārši izdevīgi mūs pataisīt par idiotiem uz visu valsti un par to sev nopelnīt piķi!”

Ņikitas Presņakova kāzas