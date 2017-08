Sabiedrības dāma, kas kļuvusi par veiksmīgu uzņēmēju, nesen sniegusi interviju žurnāla „Marie Claire” reportierim. Tajā viņa pastāstījusi gan par ģimenes draugu Donaldu Trampu, gan bēdīgi slaveno seksa lenti.

Donalds Tramps (no kreisās) ar kundzi Melāniju, Ketija Hiltone, Riks Hiltons, Nikija Hiltone un Parisa Hiltone. (Foto: Broadimage/REX/ Vida Press)

Parisa Hiltone teic, ka bijušā drauga Rika Salomona izplatītais seksa video aizvien ir kas tāds, ko viņa ļoti nožēlo. Tolaik sabiedrības dāma bija vēl tīne, taču sekas izjūt aizvien.

Hiltonei bija 18 gadu, bet viņas draugam Salomonam 33, kad viņš pierunāja draudzeni uzņemt šo pikanto mājas video. Sabiedrības dāma zvēr, ka Salomons to vēlāk izplatījis bez viņas ziņas. Bagātniece noliedz, ka būtu saistīta ar tā izdošanu popularitātes vai peļņas nolūkos.

Riks Salomons 2014. gadā ar sievu Pamelu Andersoni, ar kuru pēc gada izšķīrās. 2003. gadā viņš bija tas, kurš bez Parisas Hiltones ziņas nolēma pārdot bijušās draudzenes mājas seksa video. (Foto: FlightRisk/AKM-GSI/All Over Pres/ Vida Press)

„Mani tik ļoti kaitina, kad dzirdu šādus vārdus,” atzīst Parisa. „Es neesmu saņēmusi nevienu pašu dolāru no video pārdošanas. Šāds video ir pēdējais, ko es vispār varētu vēlēties!” – viņa nožēlo.

Interneta portāla TMZ rīcībā ir informācija, ka Riks Salomons ar šī video izplatīšanu pirmajā gadā vien esot nopelnījis 10 miljonus ASV dolāru!

„Šī video publiskošana mani ļoti sāpināja, jo visu dzīvi es vēlējos līdzināties princesei Diānai, šai elegantajai, apbrīnojamajai sievieti. Man ir sajūta, ka Salomons to visu man atņēma. Es varēju būt tāda pati kā princese, taču šī ieraksta dēļ mani vienmēr kritizēs un domās nezina ko. Tikai šī mana un drauga privātā mirkļa dēļ.”

Hiltone bēdīgi slavenajā video "1 Night In Paris". (Foto: Splash News/ Vida Press)

„Es vēlos, kaut es viņu nekad nebūtu sastapusi!” – Hiltone aizvien ir rūgtuma pilna. „To es dzīvē visvairāk nožēloju. Vēlos, kaut nekad nebūtu satikusi šo puisi. [Pēc video publiskošanas] es mēnešiem ilgi nevarēju iziet no mājām. Es negribēju, lai mani redz sabiedrībā.”

Kurš ir redzējis šo video? Hiltonu ģimenes draugs Donalds Tramps! Viņš jau gadu desmitiem ir labs Parisas tēva Rika Hiltona draugs.

To, ka Tramps ir noskatījies bēdīgi slaveno video „1 Night In Paris”, viņš pats savulaik apliecināja, viesojoties Hovarda Sterna šovā. Trampam to parādījusi viņa sieva Melānija. Viņš uzskata, ka lente sekmējusi Parisas tālāko karjeru. Cilvēkiem tādas lietas interesējot, jo „pasaule šobrīd ir samaitāta”.

Hiltone atzīst, ka nesenajās prezidenta vēlēšanās balsojusi par Trampu. Viņa neesot gājusi balsot vispār!

Reiz kādā intervijā Tramps sava drauga meitu Parisu Hiltoni raksturojis „dumju kā lapsu”, liekot noprast, ka jaunā dāma nebūt nav tāda muļķīte, kā daļai sabiedrības patīk domāt. Arī Parisas māsa Nikija Hiltone-Rotšīlda tam piekrīt. Viņa žurnāla reportierim apliecinājusi: „Parisa tik daudz nebūtu sasniegusi, ja būtu dumja.”

„Cilvēkiem patīk melst niekus,” secina Parisa. „Gadu gaitā es pie tā esmu pieradusi. Man patīk, ka satiekot kādu cilvēku personīgi, viņa viedoklis par mani uzreiz mainās. Es nebūt neesmu tāda, kā cilvēki domā.”

Piemēram? Bērna balstiņa, kādā viņa mēdza runāt. Parisa tādu izmantojusi, kad bijusi maza un „vēlējusies dabūt kāroto”.

2003. gadā radītā realitātes šova „The Simple Life” producenti gribējuši, lai Parisa tā runātu.

„Es sākotnēji biju ļoti kautrīga,” atceras Hiltone. „Producenti man teica – ‘Uzvedies kā izlutināta un blonda vējagrābsle.’ Es tā arī izdarīju un sapratu, ka tas strādā. Tāpēc turpināju piespēlēt. Ikreiz kad sajutos bikli, es uzvedos kā bērns.”

„Tagad es saprotu, ka foršāk ir būt inteliģentai un runāt normālā, zemā un seksīgā balsī... Tagad, kad dzirdu savu bērna balstiņu, man gribas pašai sev iespert,” secina bagātniece.

To, ka Parisa Hiltone ir veiksmīga uzņēmēja apliecina viņas izdotās 25 smaržas, kas ienesušas vairāk nekā 3 miljardus (!) ASV dolāru. Parisa izdevusi 18 produktu līnijas, ko pārdod 63 valstīs visā pasaulē. Pavisam drīz Hiltone gatavojas atvērt savu otro viesnīcu Filipīnās. Viņa ir viena no labāk apmaksātajām dīdžejmeitenēm pasaulē un nereti par dīdžeja setu vienā vakarā nopelna 1 miljonu ASV dolāru. Vai to spētu paveikt muļķīte? Diez vai.

Arī Donalds Tramps noteikti lepojas!