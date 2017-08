"Johaidī, viņš uzlēca uz manas pleznas!" Vaļu mazulis gandrīz nogalina snorkelētāju

Snorkelētāji nira netālu no Kvīnslendas, kad kāds no laivas pamanīja, ka netālu atrodas arī vaļi. Jaunie vaļi var būt nedaudz neprognozējami, tāpēc abi vīrieši centās ievērot distanci.



"Tiklīdz ieraudzījām vaļus un viņu mazuli, mēs nekavējoties centāmies tikt pēc iespējas tālāk. Pēc iepriekšējās pieredzes mēs zinām, ka pareizāk ir saglabāt attālumu, jo vaļu mazuļi ir neprognozējami," stāsta viens no snorkelētājiem.

Pēc izniršanas vaļu mazulis piezemējās uz viena no snorkelētāja. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Diemžēl vaļi piepeldēja ļoti tuvu, un, kā viņi arī paredzēja, vaļu mazulis ar varenu lēcienu iznira no ūdens un piezemējās uz snorkelētāja kājas.



"Johaidī, viņš uzlēca uz manas pleznas," teica vīrietis. "Atrod manu pleznu!"



Puiši pēc tam saprata, ka to visu iemūžinājuši kamerā un bija ļoti priecīgi. Par laimi, valis piezemējās uz puiša kāju, un neviens necieta.