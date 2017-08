Ģimenes atpūta Austrālijā: ķengurs iekausta puiku, bet emu pārbiedē mazu meiteni

"Dodies viņam tuvāk," zēnu iedrošinajā kā tēvs, tā arī māte.

Turklāt tēvs savu dēlu ar roku nedaudz pagrūda uz priekšu un pavirzīja tuvāk dzīvniekam.

Ķengurs, savā mutē viļājot ēdienu, uzmanīgi vēroja zēnu ar visiem našķiem. Tiklīdz Deisons pietuvojās, lielais dzīvnieks rīkojās instinktīvi un iesita mazajam puikam.



Pēc saņemtā belziena izcēlās neliela panika un visi bija šokā.



"Viņš man iesita!" pārsteigts sauca puišelis.



"Ne jau ķenguram. Ko tu izdarīji Den?" nervozi jautāja māte.

Ķengurs sit Deisonam taisni ģīmī. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Es domāju emu," paskaidro tēvs.



Ar to visa jautrība nebeidzās, jo emu devās pie ģimenes jaunākās atvases, kura panikā metās bēgt no uzmācīgā putna.



"Aizvācies no manis, palīdziet," izmisumā kliedza mazā meitene, bet vecāki par to jautri pasmējās.



"Vai tev viss ir kārtībā Deison? Viņš tev trāpīja," pēc incidenta ar ķenguru jautāja māte.



"Vai viņš tev trāpīja pa seju?" piebilda tēvs.



"Jā!" atbildēja zēns.