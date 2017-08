Velsas princis Čārlzs un Kornvolas hercogiene Kamilla. (Foto: CAMERA PRESS/Mark Stewart / Vida Press)

Augstas kvalitātes statistikas datu piegādātāju „Norstat” rīkotā aptauja atklāj princim Čārlzam vēl neglaimojošākus faktus. 51% respondentu vēlas arī, lai par nākamo Anglijas karali kronētu princi Viljamu. Tikai 22% atbalsta to, ka pēc Elizabetes II nāves tronī būtu jākāpj viņas pēctecim, kurš ir pirmais rindā uz troni, proti, karalienes vecākajam dēlam Velsas princim Čārlzam.

Neraugoties uz ilgo un intensīvo kampaņu, kuras laikā sekmēta pozitīva attieksme pret Čārlzu un Kamillu, sabiedrību no jauna saviļņojuši neskaitāmie stāsti un dokumentālās filmas, kas nākuši klajā tagad, tuvojoties princeses Diānas 20. nāves gadadienai.

Britu telekanāla „Channel 4” demonstrētajā dokumentālajā filmā „Diana: In Her Own Words” parādīti fragmenti no video ierakstiem, ko 1992. un 1993. gadā ierakstījis viņas runas pasniedzējs. Līdz šim šis privātais video Lielbritānijā nebija demonstrēts. Video ierakstīts privātā gaisotnē, kad princese Diāna nesen kā bija pašķīrusies no Čārlza. Viņa runas pedagogam atklāj, cik lielu postu un izmisumu radījusi vīra un precētās mīļākās dēka, kas visus laulības gadus norisinājusies viņai „aiz muguras”.

Princese Diāna šajā video atklāj, ka vīra neuzticība iznīcinājusi viņā jebkādu pašvērtējumu un novedusi pie bulīmijas, no kuras cietusi vairāku gadu garumā.

Savukārt, kad princese uzdevusi tiešu jautājumu par attiecībām ar Kamillu, Čārlzs esot mierīgi atbildējis: „Es nevēlos būt par vienīgo Velsas princi, kuram nav mīļākās.”

Zīmīgi, ka telekanāla ITV veidotajā dokumentālajā filmā, kurā Diānas dēli prinči Viljams un Harijs sirsnīgi stāsta par māti un raksturo Diānu kā „vislabāko mammu pasaulē”, nevienā vārdā netiek pieminēts viņu tēvs princis Čārlzs.

Vai briti vēlas redzēt Kamillu kā savu nākamo karalieni?

Kornvolas hercogienes Kamillas aizstāvji apliecina, ka Čārlza pašreizējā laulātā draudzene ir darījusi daudz, lai princis mainītos uz labāku un viņa dzīve kļūtu laimīgāka. Tomēr, spriežot pēc pēdējā laikā veiktajām aptaujām, aizvien ir ļoti daudz cilvēku, kurus tas nepārliecina.

Cilvēki joprojām atceras, kā Paārkere Boulza, savulaik piedaloties polo spēlē, smīnot draudējusi fotogrāfiem: „Ja nebūsiet uzmanīgi, es varu jums iesist ar pātagu.”

Tāpat cilvēki atceras, ka pēc Diānas nāves Kamilla nav izrādījusi takta izjūtu un par nodokļu maksātāju naudu kā pilntiesīga mīļākā dzīvojusi karaļnamam piederošajā pilī, kas 50 gadus bija Karalienes Mātes iemīļotākā dzīvesvieta. Karaliene Māte savulaik valsts intereses vienmēr likusi pirmajā vietā, gādājusi par monarhijas labo reputāciju un viņai rūpējusi tautas labklājība.

2005. gadā, kad izziņoja, ka Velsas princis precēsies ar Kamillu, tautai darīja zināmu, ka viņa turpmāk būs Kornvolas hercogiene un, apprecot Velsas princi, nekļūs par Velsas princesi.

Vairāk nekā skaidrs, ka Čārlza padomnieki baidījās no tautas reakcijas, ja Kamillai piešķirtu to pašu titulu, kāds savulaik bija sievietei, kuras laulību viņa izpostīja.

Tāpat sabiedrību informēja, ka dienā, kad Čārlzs kļūs par karali, Kamilla nekļūs par karalieni, bet gan iemantos princeses konsortes titulu.

Tas bija tikai vēl viens mēģinājums mazināt tautas dusmas, lai gan pēc likuma sieviete, kas apprec karali, automātiski kļūst pa karalieni.

Daudzos cilvēkos aizvien mīt nepatika pret sievieti, kas reiz pati lauza sevis dotos laulības zvērestus un pamudināja nākamo vīru darīt to pašu. Viņi nevēlas, ka šāds cilvēks tiktu kronēts Vestminsteras abatijā un „simbolizētu tiklumu, pietāti un svētību nācijai”.

Jaunākās aptaujas un pētījumi liecina tikai to, ka britu nācija aizvien nav gatava piedot Čārlzam un Kamillai to, ko viņi savulaik nodarījuši nevainīgai jaunai meitenei.

