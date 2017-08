Džastins Krails ievēroja transportlīdzekli, kas tika novietots degvielas uzpildes stacijā. Palicis automašīnā viens, suns kļuva nepacietīgs un vēlējās atgūt saimnieci. Izmantojot savu ķepu, suns uzkāpa uz mašīnas skaņas signāla, liekot noprast, ka ir pienācis laiks doties.

Pēc dažām sekundēm no veikala iznāca nokautrējusies saimniece. Sieviete aizdzina suni prom no stūres, it kā tas notiktu samērā bieži.