Ar izcilu dziedātāju piedalīšanos šogad Jūrmalā tiek aizvadīts jau tradicionālais vasaras klasiskās mūzikas festivāls „Summertime - aicina Inese Galante”. Baudīt klasiskās mūzikas koncertu ieradās Guntis Ulmanis ar kundzi Ainu, miljonārs Kirovs Lipmans, miljonāru pāris Mārīte un Jāni Koli ar meitu Elizabeti, māksliniece Ieva Bondare ar vīru, politiķi Mārtiņu Bondaru, finansiste Ilze Jurkāne, bijusī miljonāre Tatjana Kargina, Dailes teātra aktrise Lilita Ozoliņa, Latvijas modes ikona Maija Silova, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un daudzi citi sabiedrībā zināmi ļaudis.

Ar izcilu sniegumu operas dīva Inese Galante un kontrtenors Sergejs Jēgers izpildīja dziesmu „Pie Jesu” no Endrjū Loida Vēbera “Rekviēma”, kura aizkustināja līdz asarām acīs daudzus koncerta apmeklētājus. (Foto: Mārtiņš Ziders)



Kā ik gadu, festivāls bija bagāts ar muzikāliem pārsteigumiem. Kopā ar Inesi Galanti uzstājās ievērojami mākslinieki, kas vienlaikus ir arī Ineses draugi un domubiedri. Kā allaž, klausītājus priecēja žanriskā un stilistiskā daudzveidība ar latviešu un ārzemju mākslinieku, kā arī jauno talantu priekšnesumiem. Summertime Gala koncertā uzstājās leģendārais džeza pianists Daniels Krāmers, kuram, lai piedalītos festivālā, pat nācās lūgt Jekaterinburgas pilsētas domi pārcelt savu festivālu! Viņa centieni attaisnojās un koncertā tieši Krāmers bija viens no tiem skatuves māksliniekiem, kurš saņēma nerimstošus aplausus, tika vairākkārt saukts atpakaļ uz skatuves un saņēma skatītāju ovācijas par izcilo sniegumu klavierspēlē. Par vakara kulmināciju kļuva brazīļu ritmi pasaules slavenā ņū-džeza kolektīva Club des Belugas izpildījumā! Kā arī galā koncertā bija iespēja redzēt uz vienas skatuves jau iemīļotus festivāla mūziķus: apburošu mecosoprānu Oļesju Petrovu, kā arī izcilus latviešu vokālistus: Sergeju Jēgeru un Intaru Busuli. Pie diriģenta pults stājās festivāla mākslinieciskais vadītājs Ekharts Viciks no Vācijas.

Koncerta noslēgumā Inese Galante ar milzīgu sirsnību pateicās, gan radošajai komandai, gan koncerta apmeklētājiem. Operdīva no talanta cienītājiem daudzus ziedu pušķus. Klātesošie sajūsmu par koncertu izpauda gan ar nerimstošiem aplausiem, gan koncerta noslēgumā skatītāju zāle piecēlās kājās, lai tādā veidā godinātu māksliniekus.