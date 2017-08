Kapēc Džolija un Pits iepauzē ar šķiršanos?

Aktieru Andželinas Džolijas un Breda Pita draugi apliecina, ka abu šķiršanās process jau kādu laiku ir apstājies. „Šķiršanās vairs nav spēkā,” izdevumam „Us Weekly” apgalvo kāds, kurš uzdodas par pāra paziņu. „Viņi jau mēnešiem ilgi nekā nav darījuši, lai process risinātos tālāk un neviens nedomā, ka viņi to vispār turpinās.”

Baumas par salabšanu paklīdušas pēc tam, kad Breds Pits maijā sniedza interviju vīriešu žurnālam „GQ”, kurā atzina, kā izārstējies no alkoholisma. Džolija it kā apsverot domu par šķiršanās atsaukšanu un būtu gatava ņemt vīru atpakaļ, ja viņš ir būtu brīvs no atkarības un „parādītu vēlmi rūpēties par ģimeni”.

Vārdā nenosauktais informantos apgalvo, ka Pits cenšoties atgūt sievu un tas, ka viņš izārstējies no alkoholisma, esot tieši tas, ko „Džolija visu laiku vēlējusies”. „Mani tas nepārsteigtu, ja viņi paziņotu par šķiršanās atsaukumu un censtos atjaunot attiecības,” norādījis paziņa.

Tomēr izklaides programmas „Entertainment Tonight” rīcībā ir pavisam cita rakstura informācija. „Viņi iepauzējuši ar šķiršanās prāvu, jo viņiem abiem bērni šobrīd ir prioritāte numur viens. Abu attiecībās nekas būtiski nav mainījies,” apgalvo cits ziņu pienesējs.

Viņš gan arī piebildis, ka šobrīd Džolija un Pits neturot viens pret otru naidu. „Bērnu dēļ abi izturas ārkārtīgi civilizēti,” apliecina informators.

Taujāts par Holivudas pāra iespējamo salabšanu, anonīmais ziņotājs to noliedz, apliecinot, ka šobrīd pāris par to nedomā. Tas, ka abi tik ilgi nevar noslēgt šķiršanās prāvu esot gluži normāli, jo „šis process vienmēr prasa ļoti daudz laika, bet tagad viņi ir koncentrējušies uz ģimenes un bērnu labklājību.”

Aizvadītajā mēnesī Džolija sniegusi atklātu interviju žurnālam „Vanity Fair”, kurā stāstījusi par šķiršanos, bērniem un to, kā ir būt vientuļajai mammai. Šī pārlieku atklātā saruna pārsteigusi bijušā pāra radus un draugus, jo Pits vienmēr centies pasargāt bērnus no publicitātes, un par ģimeni intervijās nekad nav vēlējies stāstīt.

Pārim ir seši kopīgi bērni – trīs adoptēti un trīs bioloģiskie: Medokss (15), Pakss (13), Zahara (12), Šilo (9) un deviņus gadus vecie dvīņi Vivjena un Nokss.

„Pārsteidzoši, ka Andželina izmanto bērnus, lai stāstā palīdzētu pati sev. Īpaši pēc daudzajiem gadiem, kuru laikā viņi abi ļoti centās sargāt savu privātumu,” vēl jūlijā kāds no draugiem izteicās izklaides programmā „Entertainment Tonight”.

Lai gan maijā arī Breds Pits sniedza atklātu interviju vīriešu žurnālam „GQ”, viņš tajā stāstīja par saviem personīgajiem pārdzīvojumiem, par bērniem neminot ne pušplēsta vārda.