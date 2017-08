Holivudas zvaigžņu pāris Prats un Farisa paziņo par šķiršanos

Pāris, kura dēlam Džekam šomēnes paliks pieci gadi, atzina, ka ir vīlušies, jo pēc ilgiem mēģinājumiem glābt attiecības ir jānāk klajā ar šo paziņojumu.

"Mums joprojām ir mīla vienam pret otru, mēs vienmēr glabāsim atmiņā kopā pavadīto laiku un turpināsim just savstarpēju cieņu," teikts pāra paziņojumā.

"Mūsu dēlam ir divi vecāki, kas viņu ļoti mīl un kas viņa dēļ šo situāciju, notikumiem virzoties tālāk, vēlas saglabāt iespējami privātu."

11 Foto Kriss Prats ar Dženiferu Lorensu un sievu Annu Farisu filmas „Passengers” reklāmas pasākumā +7

Farisa, 2007.gadā iepazīstoties ar Pratu, bija krietni slavenāka par savu nākamo dzīvesbiedru, pamatā pateicoties lomai komēdijā "Scary Movie" un trīs tās turpinājumos.

Prats atpazīstamību iemantoja ar lomu telekanāla NBC komēdijā "Parks and Recreation", bet, pateicoties lomām tādās filmās kā "Jurassic World" un "Guardians of the Galaxy" Holivudā kļuvis par vienu no pieprasītākajiem galveno lomu atveidotājiem.