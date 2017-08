Kopš izlaišanas janvārī puertorikāņu dziedātāja Luisa Fonsi un repera "Daddy Yankee" izpildītais hits "Despacito" skatīts vairāk nekā trīs miljardus reižu.

"Despacito" otrajā vietā atstājis līdzšinējo rekordistu - Viza Halifas un Čārlija Pūta hita "See You Again" klipu, kura skatījumu skaits sasniedzis divus miljardus 994 miljonus.

Trešajā vietā atrodas 2012.gadā iznākušais dienvidkorejiešu repera "Psy" hits "Gangnam Style" ar diviem miljardiem 919 miljoniem skatījumu.

Jūlijā "Despacito" kļuva par visvairāk straumēto dziesmu. Ierakstu kompānija "Universal Music", kas izdevusi šo dziesmu, paziņoja, ka "YouTube", "Spotify" un citās platformās "Despacito" oriģinālā un remiksētās versijas straumētas 4,6 miljardus reižu.



