5. augusta jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1885. gadā Alfrēds Amtmanis - Breidītis - aktieris, režisors, skatuves mākslas pedagogs.

1896. gadā Jānis Dreslers - karikatūrists, literāts. No 1927.-1940.gadam strādā žurnālā "Atpūta", kurā radīja komiskos tēlus Jefiņu un Sprukstiņu.

1971. gadā Valdis Dombrovskis - politiķis, Eiropas Komisijas viceprezidents eiro un sociālā dialoga jautājumos, Eiropas Savienības finanšu pakalpojumu komisārs, bijušais Ministru prezidents.

1976. gadā Marians Pahars – bijušais Latvijas futbola izlases galvenais treneris.

Jubilāri Pasaulē

1815. gadā Edvards Džons Eirs - angļu pētnieks, kas atklājis Eira ezeru Austrālijā (miris 1901.gadā).

1850. gadā Gijs de Mopasāns - franču rakstnieks (miris 1893.gadā).

1930. gadā Nīls Ārmstrongs - amerikāņu astronauts (miris 2012.gadā).

1939. gadā Irēne - Nīderlandes princese.

1962. gadā Patriks Jūings - amerikāņu basketbolists.

1964. gadā Adams Jauks - amerikāņu mūziķis ("Beastie Boys").

1968. gadā Oļegs Lužnijs - ukraiņu futbolists.

1980. gadā Veins Bridžs - angļu futbolists.

Notikumi Latvijā

1570. gadā Dānijas un Norvēģijas princis Magnuss pēc Livonijas konfederācijas sabrukuma un Livonijas kara pirmā posma ievēlēts par Livonijas (tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijas) karali. Tāpat Magnuss stājās laulībā ar Ivana IV Bargā radinieci Eifimiju Vladimirovnu, kurai pūrā cars solīja dot piecas mucas zelta. Livonijas karalistei tika garantēta ticības brīvība, agrākās tiesības un privilēģijas, kā arī brīva tirdzniecība Krievijā bez muitām un nodevām. Savukārt Livonijas karalistei bija jānodrošina brīvs ārzemju tirgotāju un amatnieku tranzīts caur Livoniju. Magnuss kā Livonijas karalis valda tikai septiņus gadus līdz 1577.gadam, kad atsakās no šī troņa.

1996. gadā valsts AS "Rīgas Vagonu rūpnīca" uz laiku pārtrauc vagonu ražošanu, jo pasūtītāji nespēj samaksāt priekšapmaksu par pasūtīto produkciju.

1998. gadā Pļaviņu domē tiek pieņemts Pļaviņu pilsētas Daugavas labā krasta nostiprināšanas projekts, pēc kura izpildes no applūdināšanas būs pasargātas Pļaviņu ēkas, slimnīca un Daugavpils šoseja.

1999. gadā Saeima galīgajā lasījumā, izskatot grozījumus likumā par valsts budžetu 1999.gadam, atbalsta Ls 1 miljona piešķiršanu valdības līdzdalībai AS "Rīgas komercbanka" sanācijā.

2003. gadā valdība par valsts nozīmes pasākumu atzīst Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus, kas augusta vidū norisinās Aglonā.

2003. gadā uz misiju Irākā dodas 105 karavīru Latvijas kontingenta vienība, kurā ir kājnieku rota, divi militārie policisti, trīs štāba virsnieki, viens izlūkošanas virsnieks un viens instruktors-sakarnieks.

Notikumi pasaulē

1100. gadā par Anglijas karali tiek kronēts Henrijs I.

1305. gadā Anglijas spēki netālu no Glāzgovas sagūsta skotu spēku līderi Viljamu Vollesu, kurš tiek aizvests uz Londonu tiesāšanai un sodīšanai ar nāvi.

1583. gadā Sers Hemfrijs Gilberts Ziemeļamerikā izveido pirmo angļu koloniju, kas tagad ir pazīstama kā Sentdžona, Ņūfaundlendā.

1772. gadā sākas pirmā Polijas dalīšana, Prūsijai, Krievijai un Austrijai savā starpā sadalot Polijas-Lietuvas ūnijas zemes.

1861. gadā, lai iegūtu finansējumu cīņām Amerikāņu Pilsoņu karā, ASV valdība ievieš pirmo ienākuma nodokli - 3% apmērā no ienākumiem virs 800 ASV dolāriem. Šis nodoklis tika atcelts 1872.gadā.

1884. gadā Bedlou salā Ņujorkas ostā tiek ielikts pamatakmens Brīvības statujai.

1888. gadā vācu izgudrotāja Karla Benca sieva Berta ar sava vīra radīto automobili veic pirmo liela attāluma ceļojumu ar automašīnu no Manheimas uz Pforcheimu, Vācijā, pārvarot 106 kilometrus.

1901. gadā īru sportists Pīters O'Konors uzstāda pirmo Starptautiskās Vieglatlētikas federāciju asociācijas (IAAF) atzīto pasaules rekordu tāllēkšanā - 7,59 metrus, kas netiek pārspēts 20 gadus.

1914. gadā Klīvlendā, ASV Ohaio štatā uzstādīts pirmais elektriskais luksofors satiksmes regulēšanai.

1926. gadā Ņujorkas Varnera teātrī tiek demonstrēta pirmā filma "Dons Žuans" ar iepriekš ierakstītu skaņas celiņu.

1962. gadā 36 gadu vecumā mirst aktrise Merilina Monro, kas bez dzīvības pazīmēm tiek atrasta viņas mājās Losandželosā. Par nāves iemeslu tiek atzīta miega zāļu pārdozēšana.

1962. gadā Dienvidāfrikas Republikā par kūdīšanu tiek apcietināts Nelsons Mandela, kurš ieslodzījumā atradās līdz 1990.gadam.