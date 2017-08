Valdis Valters dzimis Rīgā, bērnībā aizrāvies ar futbolu un varējis kļūt par labu futbolistu. Basketbolam pievērsās, pateicoties toreiz karjeru beigušā izcilā basketbolista Maigoņa Valdmaņa aicinājumam. Ilggadējs Rīgas VEF kluba kapteinis, bet no 1979. līdz 1988. gadam pārstāvējis PSRS izlasi, kā sastāvā izcīnīja zeltu 1982. gada un sudrabu 1986. gada Pasaules čempionātā, bet Eiropas čempionātā 1981. un 1985. gadā tika izcīnīta zelta medaļa, 1987. gadā — sudraba medaļa, 1983. gadā — bronzas medaļa. 1981. gada čempionātā Valters tika atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju un kļuva par starptautiska mēroga zvaigzni.

Valteram pieder vairāki LBL rekordi, tostarp 1994. gada 9. janvārī "SWH/Dumle" sastāvā spēlē viesos pret Talsu komandu viņš iemeta 19 trīspunktu metienus. Šajā spēlē V. Valters guva 81 punktu (kas gan nav LBL rekords, jo Aigars Zeidaks spējis iemest 100 punktus spēlē), kā arī sasniedza tripple-double, savācot 10 atlēkušās bumbas un iedodot 12 rezultatīvas piespēles.

1988. gadā sācis strādāt par jauno basketbolistu treneri paša izveidotajā Valtera basketbola skolā. 1990. gados bijis spēlējošais treneris vairākās LBL komandās. 1996. gadā kļuva par "ASK/Brocēni" galveno treneri, viņa vadībā klubs trīs reizes uzvarēja LBL čempionātā. Klubu vadīja līdz 2000. gadam, pēc tam kļuva par Rīgas "Skonto" galveno treneri (klubu vadīja līdz 2003. gadam). 2007. gadā bija viens no atjaunotā Rīgas VEF dibinātājiem un no 2007. līdz 2010. gadam šī kluba galvenais treneris. Pēc tam kļuva par kluba viceprezidentu, tomēr 2011. gada februārī šo amatu atstāja. Laikā no 1997. līdz 1998. gadam bijis arī Latvijas basketbola izlases galvenais treneris, bet 1998. un 1999. gadā Latvijas junioru izlases galvenais treneris izcīnījis augsto 4.vieta Eiropas U18 čempionātā, un vēl nebijušu panākumu Latvijas junioru basketbola vēsturē - 9. vietu pasaules U19 čempionātā. Šobrīd Valdis Valters vada sporta raidījumu "Overtime TV".

Valdis Valters ir divreiz precējies. No pirmās laulības viņam ir divi dēli Kristaps un Sandis, kas nu jau beiguši profesionālo basketbolistu karjeru, bet 2011. gada pavasarī laulībā ar daiļo Agnesi Valters kļuva par meitiņas tēvu. Mazā Anna gan tēva pēdās neiet un ar basketbolu nenodarbojas – viņa pievērsusies tenisam.

