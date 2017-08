57 gadus vecais Netenjels Glovers, kurš ir pazīstams arī ar pseidonīmu "The Kidd Creole" (Foto: Ekrānuzņēmums no video)

Repa leģendu arestē par bezpajumtnieka slepkavību

Slavenības LETA

Ņujorkā saistībā ar apsūdzībām par kāda bezpajumtnieka noduršanu aizturēts 80. gadu hiphopa grupas "Grandmaster Flash and The Furious Five" dalībnieks, 57 gadus vecais Netenjels Glovers, kurš ir pazīstams arī ar pseidonīmu "The Kidd Creole".