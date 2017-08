FOTOREPORTĀŽA. Ģimenes ar bērniem hip hop mūziķu “Tehnikums” un Ozola koncertā Fon Stricka villā

"Tehnikums” veiksmīgi debitējis 2015. gadā ar videoklipu dziesmai “Līdz malai” un 2015/2016. gada mijā izdeva albumu “Ko Gribu, To Daru!”. Grupas sastāvā darbojas Kristaps Dubļāns un Dagnis Neilands. Pašreiz notiek darbs arī pie “Tehnikuma” otrā albuma. Grupa “Tehnikums” un hiphopa izpildītājs Ozols ir apvienojušies un radījuši vairāku savu dziesmu “mash up” versijas. Projekta ietvaros ir tapis arī video klips, kurā dzirdams “mash up” no “Tehnikuma” dziesmas “Ko Gribu, To Daru” un Ozola “Laika Kapsula”.

