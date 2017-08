Kolektīvam, kurā bez Lambertes muzicē arī Andželīna Preslija un Ešlija Monro, tas būs pirmais ieraksts pēc 2013.gada albuma "Annie Up".

2011.gadā trio debitēja ar albumu "Hell on Heels", kura popularitāti nostiprināja veiksmīgā tituldziesma.

Visas trīs mākslinieces pēc pēdējā kopīgā albuma aktīvi strādājušas pie soloprojektiem.

Lambertes novembrī iznākušais albums "The Weight of These Wings" ieguvis platīna albuma statusu. Preslijas ugunīgais albums "Wrangled" klajā nāca aprīlī. Monro pēdējais studijas projekts bija 2015.gada albums "The Blade".

Pistol Annies - Hell On Heels