Jaunu deju mūzikas skaņdarbu un Kalifornijā filmētu videoklipu “With You” izdevis latviešu mūziķis un TV šova “X-Faktors” vadītājs Markus Riva. Dziesma ierakstīta sadarbojoties ar producentu un dīdžeju Rodion Gordin, ar kuru Markum jau ir bijusi sadarbība, veidojot deju remiksus dziesmām “Take Me Down” un “Dynamite”, kā arī 2011. gadā izdodot oriģinālkompozīciju “Kad Tevis Nav”. Rodions Gordins ir sadarbojies arī ar citiem latviešu māksliniekiem – duetu “Dvīnes”, DJ Ella, Edvards Grieze u.c.

Mūzikas video dziesmai “With You” Markus Riva nofilmējis šī gada jūnijā Losandželosā, ASV. Klipu veidojusi starptautiska komanda – režisore Jūlija Kova no Latvijas, kā arī operatori no Ukrainas, Krievijas, Amerikas un Kanādas. Daļa klipa filmēta Kalifornijas štatā, El Mirage dabas parkā, kur filmēšanas grupa ieradusies jau trijos no rīta, lai agri sāktu filmēšanas procesu.

“Mēs filmējām neticami maģiskā vietā – izkaltušā sāls ezerā, kas saules lēktā ir jo īpaši elpu aizraujošs. Rītausmā šajā vietā bija vien plus desmit grādu, bet jau pēc pāris stundām gaisa temperatūra sasniedza gandrīz plus 40 grādus”, ar iespaidiem dalās Markus Riva. “Katru reizi, kad filmēju mūzikas videoklipus, gadās kādas ekstrēmas situācijas – šajā reizē pat neiedomājos, ka iespējams nosalt tuksnesī. Tā bija mana pirmā filmēšanas pieredze tik unikālā lokācijā.”

Par muzikālo notikumu Markus ir ļoti gandarīts, jo uzskata, ka filmēt mūzikas video Kalifornijā ir teju katra mūziķa sapnis.