“Jūras pērle” ir pirmais festivāls, kas veltīts tikai un vienīgi mūzikāliem skaņdarbiem no filmām, izrādēm un mūzikliem. Festivālā skan dziesmas pašu aktieru un mākslinieku izpildījumā, kas atveidojuši lomas filmās, izrādēs un mūziklos, kā arī to mākslinieku izpildījumā, kuri tās dziedājuši “aiz kadra”. Dziesmu izpildīšanas laikā tiek demonstrēti fragmenti no filmām un mūzikliem, kā arī uz skatuves notiek teatrāli priekšnesumi.

Festivālā piedalās tādas kino zvaigznes kā Vladas Bagdonas, Oļegs Basilašvili, Mihails Bojarskis, Nataļja Varlej, Aleksejs Vorobjovs, Fjodors Dobronravovs, Maksims Dunajevskis, Ivars Kalniņš, Igors Korņeļuks, Valerija Lanskaja, Viktors Ļebedevs, Irina Mazurkevič, Antons Makarskis, Vladimirs Meņšovs, Sergejs un Tatjana Ņikitini, Levons Oganesovs, Leonīds Serebreņņikovs, Igors Skļars, Jurijs Stojanovs, Semjons Strugačovs, Dmitrijs Haratjans, kā arī latviešu dziedātāji Olga Pirags, Marija Naumova un citi skatuves mākslinieki.

Krievijas aktieri (no kreisās) Svetlana Nemoļjajeva, Vladimirs Menšovs, Vera Alentova un Larisa Golubkina. (Foto: Eduards Paņičevs)



Festivāla pirmajā dienā 31. jūlijā uz skatuves kāpa arī Latvijas aktieri Mārtiņš Vilsons un Mirdza Martinsone, kas palikuši atmiņā no filmas “Mirāža”, bet festivāla otrā skatītāji dzirdēs slavenas dziesmas no visu skatītāju iemīļotām filmām “D’Artanjans un trīs musketieri”, “Gardemarīni, uz priekšu”, “Maskava asarām netic”, “Likteņa ironija jeb vieglu garu”, savukārt festivāla pēdējā diena tiks veltīta Andreja Mironova radošajam skatuves darbam (šī gada augustā apritēs 30 gadi kopš viņa nāves dienas, kad tas notika uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves).

Filmas "Mirāža" zvaigznes Mārtiņš Vilsons un Mirdza Martinsone festivālā "Jūras pērle". (Foto: Eduards Paņičevs)



Pēc katras festivāla dienas tiek rīkoti “After-Party” pasākumi restorānā “Laivas”, Lielupes krastā.