Kamēr Pulkinenas vīrs Latvijā, Barševskis aizsūtīts uz Spāniju

Pēc iespējamā sānsoļa, kur Oskars it kā esot devies padzīvot pie kruīzā iepazītas kanādietes, miljonāre Pulkinena un Barševskis vēl pavisam nesen turpināja kopā baudīt saviesīgo dzīvi kā draugi. Žurnālam “Kas Jauns” Irēna atzina, ka patiesībā par pāri viens otru neuzskata jau krietnu laiku, tomēr abiem ir labs kontakts. „Pāris, kas dzīvoja kopā, mēs vairs neesam. Bet esam draugi, kādi, ceru, arī ilgi paliksim. Mēdzam kopā apmeklēt saviesīgus pasākumus, tikties ar kopīgajiem draugiem un kopā arī ceļojam. Oskars ir lielisks atpūtas kompanjons, mēs labi saprotamies. Viņš teicami brauc ar motociklu, mums ir līdzīga gastronomiskā gaume un nav sevišķu iemeslu domstarpībām,” sacīja Irēna Pulkinena, neslēpdama, ka enerģiskais Oskars aizvien viņai ir draudzīgs atspaids Skultes jūrmalā uzceltās lauku mājas apsaimniekošanā.

Kādreizējais slavenais smalko aprindu pāris Irēna Pulkinena un Oskars Barševskis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)



Taču nu apraudzīt Irēnu Latvijā sadomājis viņas iepriekšējais mīļotais vīrietis – Esko Pulkinens no Somijas, kurš jau 31 gadu likumīgi skaitās latviešu miljonāres laulātais. Smalkajās aprindās izskanējušas runas, ka, lai izvairītos no neērtiem mirkļiem, Irēna organizējusi Oskara aizbraukšanu no Latvijas. Galamērķu sarakstā bijusi gan Horvātija, gan Spānija, un Barševskis priekšroku devis Spānijai, kur uzturēsies laikā, kamēr Latvijā ir Pulkinenas vīrs.