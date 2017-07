Krāšņā un apjomīgā „Giambattista Valli” kleita popzvaigznei Riannai lika izskatīties kā māmiņas cerībās. (Foto: insight media/ Vida Press)

Vakar Rianna šķita esam stāvoklī, bet šodien...

Popzvaigzne Rianna (29) Londonā apmeklējusi filmas „Valerian And The City Of A Thousand Planets” pirmizrādes vakaru apjomīgā sarkanā vakarkleitā, kas radīja nepārprotamu iespaidu, ka dziedātāja ir māmiņas cerībās.