Lai arī Kola savu stilu lielākoties veido, izvēloties pasaulē atzītu dizaineru apģērbu, viņa interesējas arī par mūsu modes mākslinieku piedāvātajām jaunākajām stila tendencēm. „Ir sievietes, kuras ļoti pārdomā savu tērpu iegādi, bet man tas notiek pavisam citādāk. Es kaut kur iegādājos vienu lietu, tad nejauši tā piekomplektējas pie citas.

Piemēram, kleitu es nopirku ceļojumā Amerikā, kurpes nopirku kaut kad Spānijā un tāpat aksesuārus. Neko neesmu iegādājusies konkrētam pasākumam,” atklāj Mārīte. Viņa piebilst, ka ne ļoti vēlas apspriest kādu zīmolu apģērbus valkā. Un, ja es sākšu stāstīt par brendiem, man šķiet, būs ne pārāk skaisti. Zinātājs tāpat saprot, kas ir kas. Man tas nav tik svarīgi, lai apģērbi, kurus iegādājos būtu ar „vārdu”. Ir lietas, kas man pašai ir ļoti dārgi brendi, bet ne visi no tiem ir ērti. Un ir jautājums, cik tad šos brendus varēs valkāt?

Neesmu izlepusi un savas drēbes valkāju ilgstoši. Pamainu, kombinēju. Es mīlu savas drēbes. Negribu pavalkāt vienu reizi un tad viņas tiek izsviestas. Šī modes biznesa mašinērija ļoti daudz cilvēku dara atkarīgus, un bieži vien viņi pērk nevajadzīgas lietas. Cilvēkiem rodas sacensība ar citu. Es nesacenšos ne ar vienu citu,” skaidro gaumīgi tērptā miljonāre.

Viņa uzsver, ka nevienu necenšas kritizēt pat apģērba izvēli, apmeklējot saviesīgus pasākumus: „Tāpat es nevaru neviena pārmest par to, kā apģērbies kāds cits. Tā ir viņa gaume... Tam konkrētam cilvēkam ir viņa tā brīža noskaņojums. Un dažreiz cilvēks ir nejauši, vai pēkšņi nonācis pasākumā. Vai tas ir kāds pēdējā brīdī uzaicinājums. Es negribu to nosodīt, kā ģērbjas citi, jo katram ir brīva izvēle, kā ģērbties, kā uzvesties. Priecājos, ka mums Latvijā sievietes prot saģērbties ne dārgi, ne brendos, bet ļoti skaisti,” nosaka uzņēmēja.

