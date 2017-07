Princis Džordžs, kurš aizvadītajā svētdienā nosvinēja ceturto dzimšanas dienu, un viņa mazā māsa, divus gadus vecā princese Šarlote nekad nav satikušas omīti Diānu, taču tētis bērniem par viņu stāsta ļoti bieži.

Jaunajā dokumentālajā filmā „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy” princis Viljams atklāj, ka bieži dalās atmiņās par savu mammu princesi Diānu un stāsta bērniem, kāda bijusi viņu omīte. „Tagad mums mājās ir izvietots vēl vairāk viņas [princeses Diānas] fotogrāfiju un mēs par viņu runājam,” norāda Viljams. „Ir grūti, jo Ketrīna viņu nepazina un nevar dalīties niansēs. To daru es. Kad regulāri lieku gulēt Džordžu un Šarloti, es runāju par viņu un cenšos bērniem atgādināt, ka viņiem ir divas vecmāmiņas. Ka viņu dzīvē bija divas omītes. Ir svarīgi, lai bērni zinātu, kas viņa bija, ka viņa ir eksistējusi.”

Prinča Viljama ģimene. (Foto: i-Images, PacificCoastNews/All O/ Vida Press)

Princis Viljams arī pastāstījis, ka tas, ka viņa mamma pati ļoti rūpējusies par bērniem [iepriekšējās paaudzēs par bērniem vairāk gādāja aukles un guvernantes, ne augstdzimušie vecāki], lielā mērā iespaidojis arī viņa paša attieksmi pret bērniem. Arī Viljams vēlas būs svarīga savu bērnu dzīves sastāvdaļa, tāpat kā viņam ar brāli princi Hariju bija paša mamma.

„Es vēlos pavadīt kopā ar Šarloti un Džordžu tik daudz laika, cik vien iespējams, jo saprotu, ka agra bērnība bērniem ir īpaši nozīmīgs dzīves periods. Es labi atceros, ko mamma mūsu labā tolaik darīja.”

Sarunas noslēgumā princis Viljams pajoko, ka ar mammu būtu grūti saprasties bērnu audzināšanas jautājumos.

Nav šaubu, ka princese Diāna viņa dēlu Džordžu un meitu Šarloti mīlētu vairāk par visu pasaulē, bet šī neizmērojamā mīlestība darītu raizes vecākiem – princim Viljamam un viņa sievai Kembridžas hercogienei Ketrīnai.

„Viņa būtu briesmīga vecmāmiņa, absolūtas šausmas. Viņa mīlētu bērnus līdz neprātam, bet būtu īstas šausmas,” smej princis. „Viņa nāktu un ietu. Iespējams, viņa iegrieztos vannošanās laikā, radītu īstu haosu ar burbuļiem visās malās un izšļakstītu vannas ūdeni pa visu telpu – un tad vienkārši aizietu.”

Izklausās pēc lielas jautrības! Princis Džordžs un princese Šarlote uzaugs, klausoties sirsnīgus stāstus par savu vecmāmiņu Diānu.

Princim Viljamam bija 15 gadu, kad bojā gāja princese Diāna, bet brālim princim Harijam tolaik bija vien 12.