Noslēdzošajā koncertā uzstājās Valērijs Meladze, Grigorijs Ļepss, Intars Busulis, Vahtangs Kikabidze, Aleksandrs Reva, Aminata, Jānis Stībelis un citi.

Pēc pasākuma dažiem no apmeklētājiem bija iespēja doties uz afterpārtiju.

Laima Vaikule ir jūrmalniece un allaž ar cieņu un lepnumu nesusi savas pilsētas vārdu. Festivāla nosaukums pauž festivāla ideju (Rendez vous – no franču valodas nozīmē “tikšanās”, populāri sakot “randiņš”) – Laima aicina savus draugus un kolēģus populārus māksliniekus gan no Latvijas gan no kaimiņu valstīm piedalīties festivālā, lai satiktos uz vienas skatuves un kopīgi muzicētu. Apmeklētājus visa festivāla garumā priecēs zvaigžņu parāde ar vairāk nekā 40 iemīļotiem solistiem un kolektīviem.

Laima Vaikule par festivālu jau izteikusies: “ Man ļoti patīk vasarā uzņemt viesus un rīkot ballītes. Jūrmala tam ir ideāla vieta un man ir tik daudz fantastisku kolēģu, kuri ir piekrituši muzikālajiem randiņiem uz Dzintaru koncertzāles skatuves. Tāpat kā iepriekš dziedāšu savus hitus, došu vārdu viesiem un dziedāsim duetos ar maniem kolēģiem. Tiekamies Jūrmalā!”