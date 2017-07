Bens Afleks noliedz baumas par aiziešanu no Betmena lomas

ASV izklaides presē bija parādījušās baumas, ka studija gatavojas nomainīt 44 gadus veco Afleku ar citu aktieri Betmena lomai.

"Ļoti skaidri izteikšos – es esmu veiksmīgākais puisis pasaulē," Afleks paziņoja 6000 līksmu fanu pūlim Sandjego kinofestivālā "Comic-Con International".

"Betmens ir superīgākā ... daļa jebkurā visumā, .., tas ir neticami. Es ar tādu sajūsmu to daru," teica Afleks.

Viņš sacīja, ka pēc divreizējas Betmena tēlošanas "Warner's Bros." filmā "D.C. Extended Universe" studijas bosi Kevins Cudžihara, Sjū Krolls un Tobijs Emmeričs likuši saprast, ka šī loma paliks viņam. "Es viņiem ticu," sacīja Afleks.

Afleks piebilda, ka viņš būs "pērtiķis uz zemes" Metam Rīvzam, kurš režisēs "Betmenu" pēc filmas "Karš par pērtiķu planētu" ("War for the Planet of the Apes").



Citi šobrīd lasa Juris Žagars par mīlētāja lomām: "Erotiskai spriedzei aktieru vidū jābūt tikai uz skatuves" Edija un Ingas feisbukā izveidota palīdzības grupa kļūst par dzīvesveidu abiem FOTO: jūlija vidū Sanktpēterburgā uzsnidzis sniegs