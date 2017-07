Koncerta apmeklētāju vidū bija arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni, virkne uzņēmēju – Kirovs un Anna Limpani, Ivars Strautiņš, Vasīlijs Meļņiks, Jūlijs Krūmiņš, kupls pulks politiķi, kā arī bariņš ar Krievijas estrādes darboņiem, kuri šobrīd uzturas Jūrmalā.



Ar dziesmām sanākušos priecēja tādi dziedātāji kā Laima Vaikule, Valērijs Ļeontjevs, Aija Andrejeva, Intars Busulis, Kristīne Opolais, Jānis Stībelis un citi. Festivāls radās pateicoties Laimas Vaikules personībai un radošajam talantam.



Laima Vaikule ir jūrmalniece un allaž ar cieņu un lepnumu nesusi savas pilsētas vārdu. Festivāla nosaukums pauž festivāla ideju ( Rendez vous – no franču valodas nozīmē “tikšanās”, populāri sakot “randiņš”) – Laima aicina savus draugus un kolēģus populārus māksliniekus gan no Latvijas gan no kaimiņu valstīm piedalīties festivālā, lai satiktos uz vienas skatuves un kopīgi muzicētu. Apmeklētājus visa festivāla garumā priecēs zvaigžņu parāde ar vairāk nekā 40 iemīļotiem solistiem un kolektīviem.

Laima Vaikule par festivālu jau izteikusies: “ Man ļoti patīk vasarā uzņemt viesus un rīkot ballītes. Jūrmala tam ir ideāla vieta un man ir tik daudz fantastisku kolēģu, kuri ir piekrituši muzikālajiem randiņiem uz Dzintaru koncertzāles skatuves. Tāpat kā iepriekš dziedāšu savus hitus, došu vārdu viesiem un dziedāsim duetos ar maniem kolēģiem. Tiekamies Jūrmalā!”