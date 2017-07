Negaidīta atklāsme. Vila Smita sieva bijusi narkodīlere

Intervijā ar portāla „Sway’s Universe” reportieri aktrise Džada Pinketa Smita norāda, ka nekad iepriekš nav to publiski teikusi, taču „kad es pirmoreiz sastapu Tupaku, kad mēs pirmo reizi satikāmies, jā, es biju narkodīlere.”

Džada Pinketa Smita neko sīkāk gan nav paskaidrojusi. Viņa solījusi pastāstīt detalizētāk savos memuāros, kas pagaidām vēl ir tapšanas stadijā. Aktrise tikai paudusi nožēlu, ka reperim Tupakam Šakuram nebija dota tāda iespēja, kā viņai – garīgi attīrīties un pilnībā mainīt dzīvi.

Reperis Tupaks Šakurs. (Foto: insight media/ Vida Press)

„Ar mani notika kas pavisam slikts,” norāda Džada, nepaskaidrojot sīkāk, kas tieši. „Kad es no tā visa pamazām atbrīvojos, viņš stiga aizvien dziļāk. Bija kāds posms, kurā mūsu dzīves ceļi krustojās, bet tad mēs devāmies katrs savā virzienā. Man gribējās teikt: ‘Dievs, kādudien izdari viņa labā to, ko izdarīji manā, jo tu mani izglābi.’ Taču Tupaks šādu glābšanu nesagaidīja. Es par to mūždien atceros.”

Džada Pinketa Smita teic, ka viņas attiecības bijušas ievērojami dziļākas nekā vienkārši „romāns”, kā tas visbiežāk piesaukts preses slejās.

„Mūsu attiecības bija cīņa par izdzīvošanu. Tieši tā viss sākās,” paskaidro aktrise. „Vairums cilvēku mūs sasaista romantiski, taču tas ir tikai tāpēc, ka viņi nezina patieso stāstu.”

„Es nolēmu, ka ir svarīgi dalīties ar šo nelielo atklāsmi, jo tā ļauj labāk izprast, ka šīs attiecības nebija par to – ‘ja ir jauka meitene un foršs puisis, viņiem noteikti bija romāns’. Tās nepavisam nebija šādas. Šajās attiecībās pats svarīgākais bija izdzīvošana... un vienam otra balstīšana un atturēšana tikai tādā veidā, kā mēs viens otram spējām to sniegt.”

Džada ar vīru komiķi Vilu Smitu. (Foto: Xavier Collin/Image Press/Splash/ Vida Press)