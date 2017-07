Šā gada rallijs „Gumball 3000” sākās Rīgā, un tā oficiālā atklāšanas ballīte notika klubā „Coyote Fly”, kur strādā arī latviešu dejotāja, šova „Netīrās dejas” dalībniece Evelīna Šaulīte. Viņai tika piedāvāta ekskluzīva iespēja doties līdzi „Gumball 3000” dalībniekiem, un jauniete nespēja tam atteikt.



„„Gumball 3000” ir dzīvesstila rallijs. Tā laikā baudīju smalkas pusdienas un vakariņas pie baseina, vētrainas ballītes. Ņemot vērā, ka nākamajā dienā atkal bija jānobrauc vairāki simti kilometru, rallisti ar šampanieti vairāk laistījās, nekā to malkoja,” iesāk stāstīt Evelīna. Vislielākie šampanieša plūdi bijuši ballītē pēc finiša - Grieķijai piederošajā Mikonas salā. Vētraino ballīšu laikā Evelīna arī satika slavenus mūziķus. Vienā no klubiem viņa uz skatuves dejoja kopā ar nīderlandiešu dīdžeju Afrojack, bet citā klubā vēroja grupas „Major Lazer” ritmisko uzstāšanos.

Ar plāksteri salabo spoguli

Komandas biedri daiļo latvieti nodēvēja par īstu gumballieri, jo ceļojumu izbaudīja no sākuma līdz beigām. „Dāmas parasti garos pārbraucienos čīkstot vai nepanesot ātrumu, turpretī es tālo ceļojumu ļoti izbaudīju. Jāatzīst, ka šāds piedzīvojums nav domāts kuram katram. Tā nav vienkārša vizināšanās un atpūta. Tas ir īsts rallijs,” atklāj jauniete, piebilstot, ka visilgākais laiks, ko viņa pavadīja ceļā, bija 16 stundas, ieskaitot 4,5 stundu ilgo aizķeršanos Grieķijas robežpunktā.

„Robežsargs pieprasīja kādu papildus dokumentu par Lielbritānijā īrēto mašīnu (mana ekipāža ir no Losandželosas, tādēļ viņiem vieglāk bija mašīnu izīrēt tuvāk startam). Gaidot biju iemigusi, bet pamodos no asās vārdu pārmaiņas starp šoferi un robežpunkta vadītāju. Mašīna esot jāpārmeklē, tika zvanīts pat vēstniecībai, un, protams, atklājās, ka viss ir kārtībā, taču tajā jezgā robežsargi gluži vienkārši aizmirsa pārbaudīt manu pasi,” pasmaida Evelīna.

Netrūka arī kuriozu situāciju. „Mūsu bentlijam stūre ir labajā pusē. Iespējams, tāpēc brauciena laikā tika nolauzts kreisās puses spogulis, bet es to salaboju ar plāksteri. Sievietes somiņā nudien ir viss. Kad kurpes dara pāri kājiņām, jānēsā līdzi plāksteris. Noderēja arī remontdarbiem,” tā dejotāja.

Atvaira pielūdzējus

Simpātiskajai latviešu daiļavai nācās arī atvairīt uzmācīgu pielūdzēju.

„Viņš bija pieradis, ka bieži iegūst visu, ko vēlas, tāpēc bija lielā neizpratnē par kurvīti. Viņš bija dziļi vīlies un pat mēģināja panākt manu došanos mājās. Tomēr no viņa šāds lēmums nebija atkarīgs, un es turpināju ceļu līdz Mikonas salai. Lai izvairītos no pārlieku lielas uzmanības, izgudroju dažādus aizbildinājumus, piemēram, izlikos, ka man patīk meitenes un pat saderēju, kurš no mums abiem (es, vai atraidītais pielūdzējs) noskūpstīs skaistāku meiteni. Es uzvarēju!” atklāj Evelīna. Dažām ekipāžām līdzi bija sava apsardze, un arī tām tika dots uzdevums sargāt latviešu dejotāju.