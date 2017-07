Intars Busulis un Laima Vaikule šajā nedēļā uzstājas Laimas vērienīgajā festivālā „Laima Rendez Vous Jūrmala”, kas Dzintaru koncertzālē pulcē daudzas mūzikas zvaigznes trīs dienu garumā.

Kad pirms festivāla atklāšanas notika tā preses konference, Intars Busulis ar ziedu pušķi rokās cītīgi gaidīja Laimu Vaikuli. Viņa ieradās baltā apvidus auto, un Busulis steidza Laimai atvērt auto durvis, kā arī, pietupdamies uz celīša, pasniedza smaržojošu puķu zirņu pušķi un sirsnīgu buču.

Pērn portālam Kasjauns.lv Intars Busulis atklāja piecas lietas, par ko apjūsmo Laimu Vaikuli

Laimas mūžīgā jaunība

“Tieši tāda ir Laimas būtība! Viņa ir tikpat jauna, kā pirms gadiem desmit, divdesmit. Viņa ir jauna ne tikai vizuāli, bet arī sirdī. Mēs visi novecojam, bet, kā zināms, skaitums jau nāk no iekšienes, no cilvēka būtības. Viņa spēj mainīties, viņai piestāv mainīties. Lai gan būt modes dāmai ir nogurdinoši, tomēr viņa ir vienmēr priekšā modei. Laima iet līdzi laikam. Laimas gadi, Laimas pieredze – tā ir viņas rota.”



Laimas darba spējas

“Apbrīnoju, kā viņa spēj darboties! Viņa ir tik prasmīga, ka spēj savākt kopā tādu brīnišķīgu komandu, kura viņu saprot no pus vārda.

Laima arī mani iedvesmo. Mēģinājumos nav nekādas kafijas dzeršanas, tik jāskatās, kā tikt viņai līdz. Cilvēks ar milzu pieredzi, kas arī izraisa cieņu. Laima māk strādāt ar prieku. Nav strādāt smagi kopā ar viņu.”

Laimas patriotisms

“Viņa neaizmirst dzimteni. Viņas mīļākā dziesma ir “Sabile, Talsi, Kandava”, ar ko viņa noslēdz itin visus savus koncertus. Manuprāt, šis fakts daudz pasaka par Laimas mīlestību pret dzimteni. Arī tas, ka viņa uzņēmās rīkot festivālu.

Laimas humora izjūta

“Viņa nesatraucas par dzīves sīkumiem. Tas parasti ir mirklis, kas ir tā - starp citu -, bet smieklīgi. Man neizsakāmi patīk tas, ka Laima prot arī pasmieties pati par sevi.”

Laimas vienkāršība

“Tas ir latvietīgums, vienkāršība. Viņa saprot, no kurienes nākusi, neskatoties uz lielajiem panākumiem. Viņa vienmēr ir tāda bijusi. Nav skatījusies uz citiem no zvaigznes augstumiem. Arī attieksmē pret mani neesmu jutis, ka viņa tēlo zvaigzni. Viņas ieteikumi man ir palīdzējuši. Laima man ir mudinājusi nebaidīties no skatuves un saprast to, ka eju pareizajā virzienā. Laima savulaik ir pamainījusi arī daļēji manu skatuvisko tēlu.”

38 Foto Laima Vaikule un draugi tiekas pirms festivāla „Laima Rendez Vous Jūrmala 2017” +34