Aizliegums attiecas tikai uz valsts radio un televīziju, bet ne privātām stacijām, vietni "YouTube" vai mūzikas straumēšanās platformām, kas veicinājušas "Despacito" popularitāti.

Komunikāciju ministrs Salehs Saids Keruaks paziņoja, ka dziesma tikusi izpētīta un nolemts to aizliegta, jo tās teksts esot piedauzīgs. Viņš arī aicināja privātās radiostacijas neatskaņot šo dziesmu, izrādot cieņu pret vietējo kultūru.

Islāmistu partija "Amanah" nosodīja dziesmu un aicināja to Malaizijā neatskaņot, jo daudzi mazi bērni to dzied, nesaprotot tās vārdus.

"Mēs respektējam tiesības tik izklaidētam, bet būtu jābūt skaidrākām vadlīnijām, lai izklaide nesabojā cilvēkus, bet padara viņus labākus," laikrakstam "The Star" norādīja partijas pārstāve Afriza Umara.

Jau vēstīts, ka "Despacito" kļuvusi par visvairāk straumēto dziesmu.



Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Ierakstu kompānija "Universal Music", kas izdevusi šo dziesmu, trešdien paziņoja, ka "YouTube", "Spotify" un citās platformās "Despacito" oriģinālā un remiksētās versijas straumētas 4,6 miljardus reižu.

Līdz ar to no visvairāk straumētā dziesmas troņa gāzts Džastina Bībera 2015.gada hits "Sorry", kas straumēts 4,38 miljardus reižu.

Šogad janvārī iznākusī "Despacito" desmit nedēļas bijusi ASV singlu topa pirmajā vietā. Tā sasniegusi singlu topa virsotni apmēram 50 valstīs.

"Despacito" videoklips ir ceturtais visu laiku skatītākais videoieraksts vietnē "YouTube", kur tam bijuši vairāk nekā 2,6 miljardi skatījumu.